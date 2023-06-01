***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
01.06.2023 21:00
***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin gelecek yıllardaki büyüme hedeflerini gerçekleştirmek için yüksek katma değerli ürünlerin toplam satış hacmimizdeki payını artırmak üzere 2023 yılında Aliağa A1 ve Aliağa A2 Fabrikalarımızda gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz yeni ürün, revizyon ve modernizasyon yatırımlarımızın ilk fazını planlarımıza paralel olarak mayıs ayı içinde tamamlamış ve Aliağa A2 Fabrikamız yeni üretim hatları ile 23 Mayıs 2023 tarihinden itibaren seri üretime başlamıştır. Sektörümüzde bozulan dengelere ve demir-çelik ihracatında gözlenen büyük gerilemeye rağmen şirketimiz yılın ilk beş ayını büyüme ile kapatmıştır. Fabrikamızın yatırım sürecinde gerçekleşen 32 günlük üretim duruşuna rağmen, yatırım öncesinde yapılan planlama neticesinde 2023 yılı ikinci çeyrek satış hacmimizde bir gerileme yaşanmayacağı, artan ihraç kayıtlı yurt içi ve özellikle yurt dışı sevkiyatlar neticesinde satış hacmimizin geçen yılın aynı dönemine göre artacağı beklenmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155462
BIST
17:594.960
En Düşük
|Değişim
|: 1,49%
|| 72,89
|Açılış
|: 4.929
|
|Önceki Kapanış
|: 4.887
|
4.929
En Yüksek
5.007
17:5920,8084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0206
|Açılış
|: 21,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0000
|
21,0322
En Düşük
20,7200
17:5922,5384
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,2787
|Açılış
|: 22,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3500
|
22,6666
En Düşük
22,2066
17:591.323,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 10,68
|Açılış
|: 1.322,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.312,44
|
1.327,37
En Düşük
1.305,58
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BRSAN
|199,10
|477.847.006
|% 10,00
|
|YAPRK
|46,00
|13.477.562
|% 10,00
|
|AVHOL
|37,26
|206.272.860
|% 9,98
|
|OTTO
|130,00
|2.068.170
|% 9,98
|
|POLHO
|9,49
|78.692.693
|% 9,97
|
|MARKA
|12,51
|6.429.690
|% -10,00
|
|ISSEN
|22,64
|154.316.554
|% -9,94
|
|BURCE
|124,30
|273.258.083
|% -7,24
|
|HURGZ
|3,83
|40.330.113
|% -4,96
|
|LIDER
|68,55
|50.998.003
|% -4,66
|
|THYAO
|147,00
|6.107.264.770
|% 2,23
|
|ASTOR
|55,20
|3.318.930.015
|% 5,14
|
|GARAN
|27,14
|3.119.535.291
|% 1,34
|
|AKBNK
|16,34
|2.455.904.574
|% 3,42
|
|KOZAL
|23,18
|2.382.926.684
|% 0,70
|
|YKBNK
|10,53
|2.374.392.799
|% 3,24
|
|EKGYO
|7,24
|1.414.773.666
|% 1,83
|
|ISCTR
|11,40
|2.164.383.316
|% 2,24
|
|AKBNK
|16,34
|2.455.904.574
|% 3,42
|
|ALBRK
|2,58
|347.667.829
|% 3,20
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,8029
|20,8073
|% 0,09
|
|Euro
|22,4311
|22,6671
|% 1,83
|
|Sterlin
|25,9897
|26,1200
|% 0,75
|
|Frank
|22,8624
|23,0001
|% 0,51
|
|Riyal
|5,5315
|5,5592
|% 0,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.977
|1.977
|14,38
|
|Altın Gr.
|1.323
|1.323
|10,55
|
|Cumhuriyet
|9.085
|9.222
|-2,00
|
|Tam
|9.045
|9.280
|-1,17
|
|Yarım
|4.447
|4.564
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.230
|2.289
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,90
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|15,96
|15,97
|0,24
|
|B. Petrol
|74,31
|74,31
|1,71
|