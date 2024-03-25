***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKredi derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR) tarafından yapılan derecelendirme sonucunda, şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu A+ (tr), Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu J1 (tr) olarak teyit edilmiş, görünüm stabil olarak korunmuştur. Kredi derecelendirmesine ilişkin bilgiler ekte yer almaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262218BIST