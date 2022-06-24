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***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.06.2022 13:08
***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         Şirketimiz Yönetim Kurulunun 24/06/2022 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. Maddesi gereğince ‘Yatırımcı İlişkileri Bölümü''nün kurulmasına ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün faaliyetlerini yürütmek üzere ‘Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı' ve ‘Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı'na sahip Sn. Zümrüt Can Ambarcı'nın Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak atanmasına karar verilmiştir.
Yatırımcı İlişkileri Bölümüne ilişkin iletişim bilgileri şu şekildedir:
Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi: Zümrüt Can Ambarcı
E-posta Adresi: zumrut.ambarci@kocaercelik.com
Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039085


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Yarım 3.326 3.361 5,00  
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