***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun 24/06/2022 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. Maddesi gereğince ‘Yatırımcı İlişkileri Bölümü''nün kurulmasına ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün faaliyetlerini yürütmek üzere ‘Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı' ve ‘Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı'na sahip Sn. Zümrüt Can Ambarcı'nın Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak atanmasına karar verilmiştir.Yatırımcı İlişkileri Bölümüne ilişkin iletişim bilgileri şu şekildedir:Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi: Zümrüt Can AmbarcıE-posta Adresi: zumrut.ambarci@kocaercelik.comKamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039085BIST