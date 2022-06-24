***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.06.2022 13:08
***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 24/06/2022 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. Maddesi gereğince ‘Yatırımcı İlişkileri Bölümü''nün kurulmasına ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün faaliyetlerini yürütmek üzere ‘Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı' ve ‘Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı'na sahip Sn. Zümrüt Can Ambarcı'nın Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak atanmasına karar verilmiştir.
Yatırımcı İlişkileri Bölümüne ilişkin iletişim bilgileri şu şekildedir:
Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi: Zümrüt Can Ambarcı
E-posta Adresi: zumrut.ambarci@kocaercelik.com
Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039085
BIST
13:242.527
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -16,12
|Açılış
|: 2.555
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
|: 1.015,81
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1.023,08
En Düşük
1.014,27
BIST En Aktif Hisseler13:22
|BASCM
|3,52
|274.516
|% 10,00
|
|MAKIM
|15,56
|73.498.386
|% 9,96
|
|FMIZP
|130,30
|60.001.963
|% 7,78
|
|ECZYT
|51,60
|62.507.088
|% 7,50
|
|AKSGY
|3,20
|56.296.526
|% 7,38
|
|UFUK
|71,40
|1.417.144
|% -9,96
|
|SNKRN
|21,72
|6.504.624
|% -9,50
|
|TSGYO
|4,63
|28.780.562
|% -5,89
|
|ETYAT
|3,00
|1.720.459
|% -5,36
|
|BAYRK
|6,74
|11.480.703
|% -4,40
|
|THYAO
|49,38
|2.234.722.862
|% -2,31
|
|ASELS
|24,46
|1.646.675.917
|% 4,98
|
|EREGL
|27,40
|833.714.490
|% -0,65
|
|SISE
|21,36
|718.213.298
|% -0,93
|
|ODAS
|3,13
|679.523.555
|% -3,40
|
|ODAS
|3,13
|679.523.555
|% -3,40
|
|YKBNK
|4,72
|480.778.433
|% -2,48
|
|TSKB
|2,10
|206.606.537
|% -3,67
|
|EKGYO
|2,58
|174.674.883
|% -0,39
|
|ASELS
|24,46
|1.646.675.917
|% 4,98
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3634
|17,3695
|% 0,10
|
|Euro
|18,3147
|18,3279
|% 0,27
|
|Sterlin
|21,2902
|21,3970
|% 0,48
|
|Frank
|18,0669
|18,1757
|% 0,64
|
|Riyal
|4,6136
|4,6367
|% 0,17
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.827
|3,82
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|4,46
|
|Cumhuriyet
|6.788
|6.891
|-56,00
|
|Tam
|6.774
|6.872
|10,00
|
|Yarım
|3.326
|3.361
|5,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.680
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,87
|20,90
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,69
|-0,00
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,35
|