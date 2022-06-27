***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.06.2022 16:39
***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin güncel finansal tablolarında yer alan yabancı para nakdi varlıklarının TL karşılığı 15 milyon TL'nin üzerinde olmasına rağmen yabancı para nakdi varlıkların TL karşılığının aktif toplamının veya son bir yıllık net satış hasılatının yüzde 10'unu aşmaması nedeni ile BDDK'nın 24.06.2022 tarihli TL kredi kullanımını kısıtlayıcı kararının Şirketimizin faaliyetleri ve finansal tabloları üzerinde herhangi bir etkisi olmayacağı öngörülmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039446
BIST
18:052.529
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -24,82
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.554
|
2.549
En Düşük
2.483
18:0516,5610
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0351
|Açılış
|: 16,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,9500
|
16,5610
En Düşük
16,5272
18:0517,5595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0331
|Açılış
|: 17,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8650
|
17,5595
En Düşük
17,5232
18:05970,07
En Yüksek
|Değişim
|: -2,22%
|| -22,04
|Açılış
|: 970,07
|
|Önceki Kapanış
|: 992,10
|
992,30
En Düşük
949,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SANEL
|7,92
|10.121.895
|% 10,00
|
|RYSAS
|8,47
|13.609.340
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,93
|52.904.660
|% 10,00
|
|SELVA
|8,92
|66.011.512
|% 9,99
|
|BERA
|15,98
|363.597.295
|% 9,98
|
|SNKRN
|23,20
|2.596.219
|% -9,94
|
|UFUK
|64,70
|2.758.413
|% -9,38
|
|AKYHO
|1,60
|30.703.307
|% -7,51
|
|ORMA
|30,00
|308.706
|% -6,25
|
|DOAS
|80,30
|81.012.458
|% -5,58
|
|THYAO
|49,56
|5.177.294.097
|% -1,37
|
|SISE
|21,66
|2.029.313.458
|% -0,46
|
|EREGL
|27,84
|1.838.020.592
|% -0,07
|
|ASELS
|23,86
|1.192.202.323
|% -2,85
|
|KRDMD
|12,75
|1.065.468.460
|% 0,71
|
|YKBNK
|4,65
|810.042.285
|% -2,31
|
|ODAS
|3,15
|491.971.360
|% -1,56
|
|TSKB
|2,12
|298.370.514
|% 0,47
|
|EKGYO
|2,58
|316.231.539
|% -0,77
|
|KARSN
|7,50
|887.701.241
|% 1,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5267
|16,5282
|% 0,01
|
|Euro
|17,4737
|17,5735
|% 0,27
|
|Sterlin
|20,2543
|20,3559
|% -1,94
|
|Frank
|17,2458
|17,3497
|% -1,72
|
|Riyal
|4,3982
|4,4202
|% -1,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.824
|-3,56
|
|Altın Gr.
|967
|968
|-24,48
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-131,00
|
|Tam
|6.426
|6.590
|-272,00
|
|Yarım
|3.155
|3.223
|-133,00
|
|Çeyrek
|1.580
|1.611
|-67,00
|
|Gümüş.Ons
|21,14
|21,17
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,24
|11,25
|-0,24
|
|B. Petrol
|111
|111
|2,06
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 15 kaybederek (% -0.40 ) 2, 269
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IHAAS, MAKIM, SELVA, GENTS, BERA, SANEL, KRGYO, RYSAS
-
17:59
KFEIN, CRDFA, SANEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
DOAS, SNKRN, GLDTR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58GSDHO
Yüzde -3.90 oranında düşüşle 3.94 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 298, 295 adet işlem