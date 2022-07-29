***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.07.2022 09:59
***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin ana stratejilerinden olan, fabrikalarımızda tüketilen elektrik enerjisinin tamamının kendi ürettiğimiz yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması (mevcut durum yaklaşık 33%) ve elektrik enerjisi tedarikinde bağımsız hale gelinmesi doğrultusunda mevcut 15 milyon kWh olan kurulu gücümüzü 30 milyon KwH'a çıkartma hedefine yönelik Rüzgar enerjisi yatırımı için, Recons Enerji Danışmanlık ve Teknik Servis Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. ile 29.07.2022 tarihinde mühendislik ve danışmanlık hizmet sözleşmesi imzalanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049083
BIST
10:422.555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 11,71
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.558
En Düşük
2.548
10:4217,9525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0302
|Açılış
|: 17,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
18,0233
En Düşük
17,8891
10:4218,3911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1147
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4112
En Düşük
18,2596
10:421.018,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 5,81
|Açılış
|: 1.018,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.010,45
BIST En Aktif Hisseler10:42
|BEYAZ
|11,20
|17.542.668
|% 9,91
|
|KRPLS
|5,61
|336.365.790
|% 9,14
|
|IHGZT
|0,77
|14.875.654
|% 8,45
|
|CMENT
|40,30
|691.185
|% 7,47
|
|YAYLA
|6,20
|23.575.668
|% 7,08
|
|SANEL
|8,03
|670.120
|% -9,98
|
|KZBGY
|70,85
|9.444.815
|% -9,97
|
|LIDFA
|9,03
|17.185.877
|% -8,14
|
|SNGYO
|6,26
|17.330.615
|% -4,72
|
|MTRKS
|53,45
|10.204.605
|% -4,47
|
|THYAO
|49,86
|574.600.247
|% 0,32
|
|FROTO
|297,00
|492.831.092
|% 4,21
|
|KRPLS
|5,61
|336.365.790
|% 9,14
|
|SISE
|21,36
|216.712.648
|% 0,56
|
|YKBNK
|4,69
|163.914.066
|% 1,08
|
|SKBNK
|1,67
|102.062.648
|% 3,73
|
|KRPLS
|5,61
|336.365.790
|% 9,14
|
|TSKB
|2,66
|103.111.880
|% 1,92
|
|YKBNK
|4,69
|163.914.066
|% 1,08
|
|EKGYO
|3,14
|97.056.869
|% -0,32
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9420
|17,9525
|% 0,17
|
|Euro
|18,3723
|18,3911
|% 0,63
|
|Sterlin
|21,8645
|21,9742
|% 0,42
|
|Frank
|18,7720
|18,8850
|% 0,34
|
|Riyal
|4,7636
|4,7874
|% 0,07
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|9,50
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|6,73
|
|Cumhuriyet
|6.708
|6.810
|77,00
|
|Tam
|6.780
|6.846
|12,00
|
|Yarım
|3.304
|3.347
|6,00
|
|Çeyrek
|1.657
|1.673
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,09
|20,13
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|0,05
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,31
|