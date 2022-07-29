***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin ana stratejilerinden olan, fabrikalarımızda tüketilen elektrik enerjisinin tamamının kendi ürettiğimiz yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması (mevcut durum yaklaşık 33%) ve elektrik enerjisi tedarikinde bağımsız hale gelinmesi doğrultusunda mevcut 15 milyon kWh olan kurulu gücümüzü 30 milyon KwH'a çıkartma hedefine yönelik Rüzgar enerjisi yatırımı için, Recons Enerji Danışmanlık ve Teknik Servis Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. ile 29.07.2022 tarihinde mühendislik ve danışmanlık hizmet sözleşmesi imzalanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049083BIST