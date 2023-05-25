***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar15.05.2023 tarihli özel durum açıklamamızda Aydın ili, Kuyucak İlçesi, Horsunlu-Ortakçı Köyü'nde bulunan Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Su J-443 ruhsatının şirketimize devrinin gerçekleştiğini iletmiştik. 25.05.2023 tarih 15 nolu Yönetim Kurulu kararımıza göre ruhsat sahamızda birinci faz olarak 24 MW'lık jeotermal enerji santral yatırımı için fizibite çalışması yapma kararı alınmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153970BIST