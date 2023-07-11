***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar11.05.2023 tarihli özel durum açıklamamızda Şirketimizin yenilenebilir enerji yatırımları kapsamında değerlendirilmek üzere, Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.'ye ait olan Aydın ili, Kuyucak İlçesi, Horsunlu-Ortakçı Köyü, M21-a1, M21-a2 paftalarda bulunan 5061,46 hektarlık Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Su J-443 ruhsat ve 5782,72 hektarlık blokeli sahasının satın alınmasına karar verilmiş ve alım işlemi 15.05.2023 tarihinde gerçekleştirilmişti. Yönetim Kurulumuzun 11.07.2023 tarih ve 19 nolu kararıyla satın alınan 5061,46 hektarlık Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Su J-443 ruhsat ve 5782,72 hektarlık blokeli sahasının, 4.07.2023 tarihinde kurulan ve %99 iştirakimiz olan Kocaer Enerji A.Ş.'ye devredilmesine karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170565BIST