***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.07.2023 21:49
***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
11.05.2023 tarihli özel durum açıklamamızda Şirketimizin yenilenebilir enerji yatırımları kapsamında değerlendirilmek üzere, Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.'ye ait olan Aydın ili, Kuyucak İlçesi, Horsunlu-Ortakçı Köyü, M21-a1, M21-a2 paftalarda bulunan 5061,46 hektarlık Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Su J-443 ruhsat ve 5782,72 hektarlık blokeli sahasının satın alınmasına karar verilmiş ve alım işlemi 15.05.2023 tarihinde gerçekleştirilmişti. Yönetim Kurulumuzun 11.07.2023 tarih ve 19 nolu kararıyla satın alınan 5061,46 hektarlık Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Su J-443 ruhsat ve 5782,72 hektarlık blokeli sahasının, 4.07.2023 tarihinde kurulan ve %99 iştirakimiz olan Kocaer Enerji A.Ş.'ye devredilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170565
BIST
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18:056.363
En Düşük
|Değişim
|: 1,48%
|| 92,52
|Açılış
|: 6.371
|
|Önceki Kapanış
|: 6.270
|
6.235
En Yüksek
6.387
18:0526,1060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0174
|Açılış
|: 26,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2274
En Düşük
26,0249
18:0528,7489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0967
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6500
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29,1323
En Düşük
28,6069
18:051.620,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 5,52
|Açılış
|: 1.620,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.615,40
|
1.627,47
En Düşük
1.611,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALFAS
|545,80
|1.575.771.406
|% 10,00
|
|DERIM
|16,61
|47.077.531
|% 10,00
|
|IZINV
|39,16
|169.849.951
|% 10,00
|
|DESA
|15,07
|69.244.520
|% 10,00
|
|ISATR
|364.331,00
|364.331
|% 10,00
|
|PRZMA
|33,84
|61.286.593
|% -10,00
|
|IHAAS
|24,30
|235.166.643
|% -10,00
|
|PEGYO
|6,84
|122.902.512
|% -9,88
|
|CANTE
|29,50
|1.506.115.723
|% -9,23
|
|EUKYO
|6,96
|5.583.371
|% -8,90
|
|THYAO
|215,30
|7.548.486.580
|% 0,33
|
|YKBNK
|13,62
|7.136.276.599
|% 4,85
|
|ASTOR
|80,10
|6.197.940.653
|% -1,42
|
|AKBNK
|21,88
|6.101.158.520
|% 6,73
|
|ISCTR
|14,52
|5.638.962.938
|% 3,79
|
|YKBNK
|13,62
|7.136.276.599
|% 4,85
|
|EKGYO
|8,41
|3.533.883.177
|% 0,36
|
|ISCTR
|14,52
|5.638.962.938
|% 3,79
|
|SKBNK
|2,98
|848.766.623
|% 3,11
|
|AKBNK
|21,88
|6.101.158.520
|% 6,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0993
|26,1060
|% 0,07
|
|Euro
|28,6842
|28,7489
|% 0,34
|
|Sterlin
|33,6512
|33,8199
|% 0,58
|
|Frank
|29,5555
|29,7336
|% 0,67
|
|Riyal
|6,9383
|6,9731
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.621
|1.621
|5,52
|
|Cumhuriyet
|10.816
|10.980
|40,00
|
|Tam
|10.447
|10.655
|13,00
|
|Yarım
|5.224
|5.352
|7,00
|
|Çeyrek
|2.620
|2.676
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,10
|23,13
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|19,38
|19,41
|-0,01
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:56VANGD
Yüzde 6.42 oranında artışla 14.25 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 769, 777 adet işlem
-
17:55IZINV
Yüzde 10.00 oranında artışla 39.16 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 437, 864 adet işlem
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, AKBNK, GARAN
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 102, 14 artarak (% 1.82 ) 5, 717
-
17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TDGYO, GEREL, DERIM, EUYO, TETMT, BNTAS, AVGYO, OYAYO, ONCSM, VKING