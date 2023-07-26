***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.07.2023 21:07
***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.07.2023 tarihli kararı ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn İbrahim Kumsal'ın ayrılması ile boşalan Kurumsal Yönetişim Komitesi Başkanlık görevine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Fatma Füsun Akkal Bozok'un atanmasına karar verilmiştir.
Kurumsal Yönetişim Komitesi üyelerimiz aşağıdaki gibidir:
Fatma Füsun Akkal Bozok (Başkan)
Dr Yılmaz Argüden (Üye)
Zümrüt Can Ambarcı (Üye)
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175648
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|PASEU
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|562.837.215
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|EMKEL
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|108.544.596
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|KONYA
|4.224,00
|326.264.032
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|CMBTN
|668,90
|114.200.901
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|GSDHO
|4,51
|486.081.761
|% 10,00
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|BURCE
|155,10
|694.014.499
|% -9,98
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|MARKA
|12,94
|28.843.388
|% -6,44
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|ADEL
|279,00
|188.168.897
|% -6,41
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|ULUSE
|194,50
|244.465.840
|% -5,58
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|LUKSK
|54,25
|14.605.467
|% -5,16
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|ASTOR
|103,00
|10.442.663.405
|% 3,00
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|YKBNK
|12,73
|9.331.070.472
|% -4,79
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|THYAO
|224,10
|6.994.894.896
|% 3,13
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|KOZAL
|28,04
|6.848.268.426
|% 9,96
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|ASELS
|74,30
|5.566.334.153
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|YKBNK
|12,73
|9.331.070.472
|% -4,79
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|EKGYO
|8,32
|2.665.071.722
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|KOZAL
|28,04
|6.848.268.426
|% 9,96
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|ODAS
|10,84
|2.312.983.586
|% 9,94
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|CANTE
|17,64
|3.736.737.398
|% 2,50
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|18:05
|Alış
|Satış
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|Dolar
|26,9201
|26,9258
|% 0,02
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|Euro
|29,8569
|29,8682
|% 0,49
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|Sterlin
|34,7590
|34,9333
|% 0,41
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|Frank
|31,1814
|31,3693
|% 0,50
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|Riyal
|7,1589
|7,1948
|% 0,03
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.974
|1.975
|9,90
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|Altın Gr.
|1.709
|1.709
|8,69
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|Cumhuriyet
|11.377
|11.549
|80,00
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|Tam
|11.146
|11.259
|87,00
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|Yarım
|5.565
|5.656
|44,00
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|Çeyrek
|2.791
|2.828
|22,00
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|Gümüş.Ons
|24,96
|24,98
|0,29
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|Gümüş Gr.
|21,59
|21,61
|0,24
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|B. Petrol
|82,56
|82,56
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