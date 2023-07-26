***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.07.2023 tarihli kararı ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn İbrahim Kumsal'ın ayrılması ile boşalan Kurumsal Yönetişim Komitesi Başkanlık görevine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Fatma Füsun Akkal Bozok'un atanmasına karar verilmiştir.Kurumsal Yönetişim Komitesi üyelerimiz aşağıdaki gibidir:Fatma Füsun Akkal Bozok (Başkan)Dr Yılmaz Argüden (Üye)Zümrüt Can Ambarcı (Üye)Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175648BIST