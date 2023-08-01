***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.08.2023 19:19
***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimizin %99 iştiraki olan Kocaer Enerji'ye ait Aydın-Kuyucak İlçesinde aldığımız Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Su J-443 ruhsat sahamızda birinci faz olarak 24 MW'lık (120 MW GES'e eşdeğer) jeotermal santral yatırımı için fizibilite çalışmalarına başlama kararı aldığımızı 25.05.2023 tarihli özel durum açıklaması ile kamuoyu ile paylaşmıştık. Bir süredir devam eden çalışmalarımızı daha ileri bir seviyeye taşımak ve son teknolojiye dayalı sismik ve manyetotellürik (MT) tetkik çalışmaları yapmak üzere LEMNİS Yerbilimleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (MT) ve F.N.Ç. Petrol Madencilik Sanayi ve Tic. A.Ş. (sismik) ile sözleşme imzalanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179387
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|297.125.218
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|ASTOR
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|EREGL
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|YKBNK
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|7.349.234.001
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|ISCTR
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|Frank
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|30,8106
|% -0,33
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|Riyal
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|7,1918
|% 0,14
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|17:59
|Alış
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|Altın Ons
|1.945
|1.945
|-20,90
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|Altın Gr.
|1.685
|1.685
|-14,64
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|Cumhuriyet
|11.300
|11.471
|-48,00
|
|Tam
|11.018
|11.120
|-50,00
|
|Yarım
|5.513
|5.585
|-26,00
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|Çeyrek
|2.757
|2.793
|-12,00
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|Gümüş.Ons
|24,26
|24,29
|-0,49
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|Gümüş Gr.
|21,00
|21,01
|-0,41
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|B. Petrol
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|85,25
|-0,18
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Seans Raporu
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Endeks 7, 192 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 35 altında . İşlem hacmi 160, 528.00 milyon TL de
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17:59KENT
Yüzde -3.75 oranında düşüşle 197.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 776 adet işlem
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17:58MARKA
Yüzde -3.42 oranında düşüşle 12.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 570, 017 adet işlem
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17:57MIATK
Yüzde -3.80 oranında düşüşle 184.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 087, 437 adet işlem
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17:56GOODY
Yüzde -4.28 oranında düşüşle 27.74 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 655, 243 adet işlem