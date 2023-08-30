***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.08.2023 tarihli kararı ile Yönetim Kurulu'nun mevcut süresi içerisinde görev yapmak üzere Sn Mehmet Çakmur'un 1 Eylül 2023 tarihi itibariyle yönetim kurulu üyesi olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde atanmasına ve bu hususların ilk genel kurulda onaya sunulmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190367BIST