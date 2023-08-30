***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.08.2023 00:05
***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.08.2023 tarihli kararı ile Yönetim Kurulu'nun mevcut süresi içerisinde görev yapmak üzere Sn Mehmet Çakmur'un 1 Eylül 2023 tarihi itibariyle yönetim kurulu üyesi olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde atanmasına ve bu hususların ilk genel kurulda onaya sunulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190367
BIST
'
17:597.907
En Düşük
|Değişim
|: -0,44%
|| -34,60
|Açılış
|: 7.963
|
|Önceki Kapanış
|: 7.942
|
7.866
En Yüksek
8.014
17:5926,6200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0647
|Açılış
|: 26,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6500
|
26,6200
En Düşük
26,4976
17:5928,8866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0500
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8000
|
28,9221
En Düşük
28,8300
17:591.653,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,41
|Açılış
|: 1.653,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,14
|
1.656,92
En Düşük
1.650,47
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ADEL
|604,10
|740.099.972
|% 10,00
|
|GUBRF
|344,40
|4.329.091.856
|% 10,00
|
|ULAS
|17,16
|28.400.564
|% 10,00
|
|KMPUR
|85,80
|987.841.647
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,70
|2.272.054
|% 10,00
|
|KENT
|427,10
|3.443.707
|% -9,99
|
|QNBFL
|276,30
|6.579.808
|% -9,97
|
|KTLEV
|55,80
|1.163.389.244
|% -9,93
|
|EGEPO
|18,85
|158.033.851
|% -9,89
|
|QNBFB
|103,00
|9.128.169
|% -9,25
|
|ISCTR
|22,16
|14.947.309.288
|% 8,52
|
|TUPRS
|142,20
|7.905.154.461
|% -3,13
|
|THYAO
|247,90
|7.146.630.032
|% -3,16
|
|KCHOL
|145,00
|6.719.904.141
|% 2,84
|
|ASTOR
|136,20
|6.660.933.802
|% 0,52
|
|ISCTR
|22,16
|14.947.309.288
|% 8,52
|
|SKBNK
|4,28
|1.417.725.206
|% 3,63
|
|EKGYO
|8,55
|2.616.615.894
|% 0,12
|
|YKBNK
|16,34
|4.815.771.173
|% -1,98
|
|ZOREN
|4,69
|1.047.116.806
|% -3,30
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,4867
|26,6200
|% 0,24
|
|Euro
|28,8456
|28,8866
|% 0,17
|
|Sterlin
|33,4847
|33,6526
|% 0,16
|
|Frank
|30,1165
|30,2979
|% 0,15
|
|Riyal
|7,0587
|7,0941
|% 0,14
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.937
|-0,44
|
|Altın Gr.
|1.653
|1.654
|1,64
|
|Cumhuriyet
|11.187
|11.356
|-27,00
|
|Tam
|10.958
|11.149
|-24,00
|
|Yarım
|5.492
|5.596
|-12,00
|
|Çeyrek
|2.739
|2.800
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,73
|24,76
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|21,08
|21,10
|0,01
|
|B. Petrol
|84,90
|84,90
|-0,09
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -62, 26 kaybederek (% -0.89 ) 6, 952
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISBTR, CRFSA, BYDNR, ADEL, ELITE, OFSYM, DURDO, KZGYO, CRDFA, OYLUM
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KTLEV, KENT, QNBFL, TETMT
-
17:59
MIPAZ, DIRIT, ULUFA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
MNDRS, KSTUR, EDIP değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında