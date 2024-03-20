***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.03.2024 20:22
***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2023 yıl sonu finansal tabloları 20.03.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmıştır. Bu tablolara ilaveten başta internet sitemiz olmak üzere farklı mecralarda yayımlanmak üzere hazırlanan yatırımcı ilişkileri materyallerinde enflasyon muhasebesine göre düzeltilmemiş belirli finansal bilgilere de yer verilmektedir. Bu bilgiler, Yönetim Kurulumuz ve finansal raporlamadan sorumlu yöneticilerimizin sorumluluğunda olup, sadece yatırımcılarımıza güncel finansal bilgileri daha önce açıklanan finansal bilgilerle kıyaslayabilmeleri ve beklenti/varsayımları değerlendirmelerine imkân sağlamak amacıyla hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260788
BIST
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18:058.955
En Düşük
|Değişim
|: 0,28%
|| 25,24
|Açılış
|: 8.932
|
|Önceki Kapanış
|: 8.930
|
8.905
En Yüksek
9.028
18:0532,3913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0437
|Açılış
|: 33,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2600
|
32,4490
En Düşük
32,1341
18:0535,4155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,2246
|Açılış
|: 35,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 36,0500
|
35,4819
En Düşük
35,0112
18:052.269,85
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 25,30
|Açılış
|: 2.271,85
|
|Önceki Kapanış
|: 2.244,54
|
2.275,26
En Düşük
2.238,16
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKYHO
|7,04
|241.070.366
|% 10,00
|
|KFEIN
|159,50
|399.911.754
|% 10,00
|
|KSTUR
|8.635,00
|12.091.955
|% 10,00
|
|EMNIS
|248,60
|6.341.786
|% 10,00
|
|EKIZ
|71,55
|3.916.044
|% 9,99
|
|CEMAS
|4,86
|617.108.755
|% -10,00
|
|IEYHO
|4,95
|121.013.312
|% -10,00
|
|PEKGY
|19,35
|797.871.048
|% -10,00
|
|FONET
|25,06
|364.684.816
|% -9,99
|
|PKART
|75,75
|213.622.519
|% -9,98
|
|THYAO
|278,25
|7.682.986.402
|% 0,00
|
|YKBNK
|24,40
|6.948.452.808
|% 3,30
|
|MIATK
|73,90
|4.595.333.189
|% 3,79
|
|KCHOL
|187,20
|4.464.361.851
|% 3,77
|
|TUPRS
|171,80
|3.937.389.242
|% -1,09
|
|ZOREN
|5,60
|2.282.397.566
|% 4,67
|
|ISCTR
|10,73
|3.787.060.766
|% -0,37
|
|EKGYO
|10,77
|3.546.554.528
|% 1,13
|
|YKBNK
|24,40
|6.948.452.808
|% 3,30
|
|CEMAS
|4,86
|617.108.755
|% -10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3534
|32,3976
|% 0,15
|
|Euro
|35,3530
|35,4134
|% 0,63
|
|Sterlin
|42,2251
|42,4367
|% 0,08
|
|Frank
|37,2818
|37,4687
|% -0,17
|
|Riyal
|8,8168
|8,8610
|% -0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,53
|25,56
|% 0,66
|
|Platin
|907,55
|909,56
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.018,54
|1.024,19
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,05
|86,05
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.181,19
|2.181,46
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59DESPC
Yüzde 9.95 oranında artışla 60.25 lira fiyatla işlem gören hissede 282, 443 adet işlem
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 83 artarak (% 0.41 ) 7, 883
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TLMAN, DOBUR, BRISA, JANTS, KSTUR, BRMEN, KERVN, KAPLM, INTEM, ZEDUR
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PKART, GIPTA, PEKGY, CEMAS, DERHL, BEGYO, IEYHO
-
17:58
ERSU, PAPIL, DYOBY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında