***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2023 yıl sonu finansal tabloları 20.03.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmıştır. Bu tablolara ilaveten başta internet sitemiz olmak üzere farklı mecralarda yayımlanmak üzere hazırlanan yatırımcı ilişkileri materyallerinde enflasyon muhasebesine göre düzeltilmemiş belirli finansal bilgilere de yer verilmektedir. Bu bilgiler, Yönetim Kurulumuz ve finansal raporlamadan sorumlu yöneticilerimizin sorumluluğunda olup, sadece yatırımcılarımıza güncel finansal bilgileri daha önce açıklanan finansal bilgilerle kıyaslayabilmeleri ve beklenti/varsayımları değerlendirmelerine imkân sağlamak amacıyla hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260788BIST