***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
12.08.2022 18:07
***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket paylarının halka arzı sonucunda elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Tebliği'nin 33. Maddesi uyarınca hazırlanan 1. rapor ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055129
BIST
17:592.864
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -4,19
|Açılış
|: 2.872
|
|Önceki Kapanış
|: 2.868
|
2.897
En Düşük
2.841
17:5917,9410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0030
|Açılış
|: 17,9930
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9702
En Düşük
17,9030
17:5918,4144
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,1182
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6100
|
18,5531
En Düşük
18,3728
17:591.035,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,92
|Açılış
|: 1.035,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,69
|
1.038,04
En Düşük
1.030,48
BIST En Aktif Hisseler17:59
|TKNSA
|9,57
|302.519.168
|% 10,00
|
|POLHO
|6,38
|192.507.133
|% 10,00
|
|COSMO
|20,90
|4.503.937
|% 10,00
|
|TRCAS
|10,57
|105.044.965
|% 9,99
|
|BARMA
|47,90
|64.239.744
|% 9,96
|
|KZBGY
|28,26
|81.120.845
|% -10,00
|
|PAMEL
|168,50
|22.544.444
|% -9,99
|
|AKENR
|1,98
|121.314.362
|% -9,59
|
|TEKTU
|1,71
|65.714.671
|% -8,06
|
|BLCYT
|11,90
|73.015.732
|% -7,75
|
|THYAO
|62,40
|6.338.850.855
|% 1,63
|
|YKBNK
|5,44
|2.444.674.050
|% -3,20
|
|SISE
|24,22
|1.993.997.946
|% -0,08
|
|SAHOL
|23,68
|1.903.546.517
|% -1,91
|
|PETKM
|9,81
|1.660.601.149
|% 4,47
|
|YKBNK
|5,44
|2.444.674.050
|% -3,20
|
|EKGYO
|3,54
|1.374.459.094
|% -3,01
|
|ODAS
|4,04
|1.334.132.777
|% 2,80
|
|VAKBN
|4,52
|1.001.767.745
|% 2,49
|
|ALBRK
|1,76
|361.384.677
|% 1,73
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9324
|17,9410
|% 0,02
|
|Euro
|18,3959
|18,4144
|% -0,64
|
|Sterlin
|21,7038
|21,8126
|% -0,60
|
|Frank
|18,9491
|19,0633
|% -0,24
|
|Riyal
|4,7631
|4,7870
|% -0,01
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|6,00
|
|Altın Gr.
|1.037
|1.037
|4,36
|
|Cumhuriyet
|6.924
|7.029
|5,00
|
|Tam
|6.949
|7.015
|23,00
|
|Yarım
|3.386
|3.430
|12,00
|
|Çeyrek
|1.698
|1.714
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,53
|20,56
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,85
|11,86
|0,13
|
|B. Petrol
|98,01
|98,01
|-1,59
|
Seans Raporu
17:59
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17:59CELHA
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17:58XU100
Endeks 2, 860 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 29 altında . İşlem hacmi 46, 519.00 milyon TL de
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17:57LIDFA
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17:56ESEN
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