***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiKocaer Enerji A.Ş. Enerji 300000000 297000000 TRY 99,00 Bağlı OrtaklıkKocaer Steel UK Limited Demir-Çelik ürünleri toptan satışı 4000000 3600000 GBP 90,00 Bağlı OrtaklıkYağız Nakliyat Sanayii ve Tic. A.Ş Yurtiçi ve yurtdışı nakliyat 14200000 12895000 TRY 90,81 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227850BIST