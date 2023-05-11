***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 11.05.2023 tarihli ve 14 nolu kararıyla- Yönetim Kurulu bünyesinde Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmasına ve işbu komitenin görev ve çalışma esasının ekteki gibi belirlenmesine,- Denetim Komitesi'nin iki (2), Riskin Erken Saptanması Komitesinin üç (3) üyeden oluşmasına ve komitelerin üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir:a) Denetim KomitesiFatma Füsun Akkal Bozok (Başkan)İbrahim Kumsal (Üye)b) Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri:Tuğrul Fadıllıoğlu (Başkan)Ferda Besli (Üye)Dr. Yılmaz Argüden (Üye)Kamuoyuna Saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150588BIST