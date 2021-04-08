***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
08.04.2021 16:51
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 21.618,68 % 0,003193 % 0,175165 % 5.485,78
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925326
BIST
16:421.421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,53
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.430
En Düşük
1.419
16:428,1550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0088
|Açılış
|: 8,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
|
8,1790
En Düşük
8,1304
16:429,7291
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0385
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7362
En Düşük
9,6545
16:42460,05
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 4,74
|Açılış
|: 460,05
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
460,47
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler16:40
|SAMAT
|6,82
|42.020.345
|% 10,00
|
|FRIGO
|51,85
|67.706.945
|% 9,99
|
|MTRKS
|37,26
|231.720
|% 9,98
|
|TKURU
|276,80
|8.602.900
|% 9,97
|
|INTEM
|45,68
|3.977.177
|% 9,97
|
|UTPYA
|21,82
|5.648.762
|% -9,98
|
|TRILC
|47,94
|32.755.005
|% -9,97
|
|SNKRN
|41,76
|1.549.864
|% -9,96
|
|DIRIT
|5,72
|471.883
|% -9,92
|
|IDEAS
|76,05
|1.983.345
|% -9,46
|
|BJKAS
|10,17
|783.646.352
|% 9,95
|
|GARAN
|6,82
|556.999.196
|% -0,29
|
|DOHOL
|3,33
|547.527.813
|% 2,46
|
|SISE
|7,46
|542.681.563
|% 0,95
|
|FENER
|37,78
|502.425.320
|% -2,88
|
|DOHOL
|3,33
|547.527.813
|% 2,46
|
|EKGYO
|1,94
|225.319.052
|% -1,52
|
|YKBNK
|2,20
|217.602.966
|% 0,00
|
|YYAPI
|1,96
|158.572.669
|% 4,81
|
|GARAN
|6,82
|556.999.196
|% -0,29
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1489
|8,1520
|% 0,07
|
|Euro
|9,7131
|9,7252
|% 0,36
|
|Sterlin
|11,1795
|11,2356
|% 0,16
|
|Frank
|8,7719
|8,8248
|% 0,47
|
|Riyal
|2,1679
|2,1788
|% 0,08
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|18,21
|
|Altın Gr.
|460
|460
|4,45
|
|Cumhuriyet
|3.039
|3.085
|11,00
|
|Tam
|3.027
|3.103
|12,12
|
|Yarım
|1.463
|1.501
|5,86
|
|Çeyrek
|734
|751
|2,93
|
|Gümüş.Ons
|25,55
|25,58
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,69
|6,70
|0,11
|
|B. Petrol
|62,77
|62,77
|-0,39
|
Seans Raporu
16:40
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-
16:51XU100
Endeks 1, 422 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 26 üstünde . İşlem hacmi 11, 953.00 milyon TL de
-
16:51EGSER
Yüzde 4.29 oranında artışla 15.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 703, 335 adet işlem
-
16:50INTEM
Yüzde 9.97 oranında artışla 45.68 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 035 adet işlem
-
16:49AVGYO
Yüzde 6.75 oranında artışla 4.27 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 975, 877 adet işlem
-
16:47HDFGS
Yüzde 4.57 oranında artışla 5.49 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 732, 061 adet işlem