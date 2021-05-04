***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.05.2021 15:39
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İsmi DURMUŞ 26.05.2010 23 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI, KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
TÜLİN TORA 01.02.2018 2021- …./Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Özel Portföy Yönetimi Grup Müdürü 2018-2021 / YK Portföy / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / Bölüm Müdürü/ 2018-2014 / Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / Müdür 17 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI ve SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI
ONUR BAYOL 27.07.2015 2021 -…./ Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Özel Portföy Yönetimi Müdürü 2015-2021 /Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdürü 15 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI ve SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934415
BIST
16:581.417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -3,97
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.428
En Düşük
1.417
16:588,3117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0643
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3481
En Düşük
8,2393
16:5810,0022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0468
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0391
En Düşük
9,9291
16:58479,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 3,89
|Açılış
|: 479,58
|
|Önceki Kapanış
|: 475,62
|
480,18
En Düşük
473,46
BIST En Aktif Hisseler16:58
|KARTN
|61,60
|57.484.243
|% 10,00
|
|BEYAZ
|11,77
|5.064.117
|% 10,00
|
|DITAS
|15,29
|2.209.405
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,94
|1.109.525
|% 10,00
|
|CANTE
|5,18
|16.618.300
|% 9,98
|
|CASA
|144,20
|348.537
|% -9,99
|
|VAKFN
|21,30
|13.712.109
|% -9,97
|
|AYCES
|68,35
|1.158.997
|% -9,95
|
|PRKME
|5,72
|56.294.634
|% -7,59
|
|CMENT
|35,52
|161.581
|% -7,50
|
|EREGL
|19,60
|1.506.899.172
|% 3,38
|
|THYAO
|12,70
|1.054.514.499
|% -1,70
|
|KRDMD
|7,57
|768.898.752
|% 2,44
|
|GARAN
|7,29
|768.444.384
|% -1,09
|
|PETKM
|6,85
|738.985.984
|% 0,74
|
|YKBNK
|2,08
|288.651.501
|% -1,89
|
|PETKM
|6,85
|738.985.984
|% 0,74
|
|GARAN
|7,29
|768.444.384
|% -1,09
|
|DOHOL
|2,96
|311.939.049
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,57
|768.898.752
|% 2,44
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3090
|8,3117
|% 0,78
|
|Euro
|9,9967
|10,0022
|% 0,47
|
|Sterlin
|11,4826
|11,5401
|% 0,37
|
|Frank
|9,0749
|9,1296
|% 0,64
|
|Riyal
|2,2100
|2,2211
|% 0,77
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|3,56
|
|Altın Gr.
|480
|480
|4,08
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,04
|27,07
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|0,07
|
|B. Petrol
|68,52
|68,52
|0,96
|