***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
03.05.2021 17:28
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
(YJY) Yapı Kredi Portföy Yeniköy Serbest (Doviz) Fon 20/04/2021 - 30/04/2021 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934179
BIST
17:241.416
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 18,27
|Açılış
|: 1.400
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.417
En Düşük
1.400
17:248,2731
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0019
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3351
En Düşük
8,2552
17:249,9985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0279
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0355
En Düşük
9,9392
17:24477,12
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 6,36
|Açılış
|: 477,12
|
|Önceki Kapanış
|: 470,75
|
478,63
En Düşük
470,13
BIST En Aktif Hisseler17:24
|CLEBI
|247,50
|21.370.054
|% 10,00
|
|PEKGY
|1,32
|66.697.914
|% 10,00
|
|MRSHL
|271,70
|1.804.631
|% 10,00
|
|DAGHL
|12,55
|2.117.276
|% 9,99
|
|INTEM
|48,68
|9.925.804
|% 9,99
|
|KRTEK
|10,53
|37.229.015
|% -10,00
|
|ORMA
|33,30
|325.640
|% -10,00
|
|VAKFN
|23,66
|90.620.274
|% -9,97
|
|BAYRK
|12,13
|18.435.273
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,56
|87.042
|% -9,83
|
|THYAO
|12,85
|986.951.798
|% 5,07
|
|KOZAL
|115,60
|701.970.015
|% 2,30
|
|GARAN
|7,28
|666.896.207
|% 0,97
|
|PETKM
|6,81
|626.599.422
|% 1,49
|
|SISE
|7,70
|556.458.330
|% 2,53
|
|YKBNK
|2,12
|258.339.698
|% 0,95
|
|EKGYO
|1,84
|197.355.549
|% 1,10
|
|GARAN
|7,28
|666.896.207
|% 0,97
|
|PETKM
|6,81
|626.599.422
|% 1,49
|
|AKBNK
|4,95
|404.836.749
|% 1,43
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2686
|8,2731
|% -0,02
|
|Euro
|9,9863
|9,9985
|% 0,28
|
|Sterlin
|11,4903
|11,5479
|% 0,79
|
|Frank
|9,0591
|9,1136
|% 0,36
|
|Riyal
|2,2005
|2,2115
|% 0,03
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.798
|28,31
|
|Altın Gr.
|477
|477
|6,63
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,89
|26,92
|0,98
|
|Gümüş Gr.
|7,15
|7,15
|0,24
|
|B. Petrol
|67,58
|67,58
|0,82
|
Seans Raporu
17:24
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17:33
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