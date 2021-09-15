***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
15.09.2021 09:11
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963854
BIST
13:101.439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,92
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.441
En Düşük
1.434
13:108,4354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0038
|Açılış
|: 8,4230
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,4600
En Düşük
8,4161
13:109,9801
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0133
|Açılış
|: 9,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0030
En Düşük
9,9516
13:10488,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,16
|Açılış
|: 488,30
|
|Önceki Kapanış
|: 489,47
|
490,42
En Düşük
487,64
BIST En Aktif Hisseler13:10
|OYLUM
|6,27
|17.651.830
|% 10,00
|
|YUNSA
|13,23
|22.567.408
|% 9,98
|
|DESPC
|12,46
|54.205.759
|% 9,97
|
|MAVI
|64,00
|149.340.226
|% 9,50
|
|AKSA
|20,30
|62.004.866
|% 6,23
|
|KTSKR
|70,10
|1.729.928
|% -9,96
|
|ISKPL
|8,90
|63.788.368
|% -9,92
|
|SELVA
|8,27
|48.704.445
|% -9,91
|
|DIRIT
|5,86
|446.347
|% -9,71
|
|UZERB
|29,10
|72.126
|% -7,03
|
|GARAN
|9,57
|457.246.197
|% 0,10
|
|TUPRS
|108,20
|415.702.260
|% 1,41
|
|YEOTK
|41,70
|340.445.739
|% -2,66
|
|KRDMD
|7,08
|339.559.705
|% 0,14
|
|YKBNK
|2,49
|280.086.305
|% 0,40
|
|YKBNK
|2,49
|280.086.305
|% 0,40
|
|MRGYO
|1,15
|119.646.932
|% -0,86
|
|GARAN
|9,57
|457.246.197
|% 0,10
|
|KRDMD
|7,08
|339.559.705
|% 0,14
|
|ODAS
|1,49
|67.545.015
|% 2,05
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4321
|8,4354
|% 0,05
|
|Euro
|9,9760
|9,9801
|% 0,13
|
|Sterlin
|11,6165
|11,6748
|% 0,04
|
|Frank
|9,1501
|9,2052
|% 0,21
|
|Riyal
|2,2399
|2,2511
|% -0,11
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.802
|-3,08
|
|Altın Gr.
|488
|488
|-1,17
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.284
|8,00
|
|Tam
|3.219
|3.300
|6,53
|
|Yarım
|1.556
|1.596
|3,16
|
|Çeyrek
|780
|798
|1,58
|
|Gümüş.Ons
|23,79
|23,83
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,01
|
|B. Petrol
|74,59
|74,59
|0,99
|