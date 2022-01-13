***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
13.01.2022 11:32
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İç Tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993341
BIST
14:182.082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 17,76
|Açılış
|: 2.057
|
|Önceki Kapanış
|: 2.064
|
2.087
En Düşük
2.054
14:1813,5764
En Yüksek
|Değişim
|: 2,67%
|| 0,3529
|Açılış
|: 13,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8050
|
13,6720
En Düşük
13,1506
14:1815,5885
En Yüksek
|Değişim
|: 2,85%
|| 0,4323
|Açılış
|: 15,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,7003
En Düşük
15,0822
14:18796,30
En Yüksek
|Değişim
|: 2,49%
|| 19,33
|Açılış
|: 796,30
|
|Önceki Kapanış
|: 776,97
|
802,87
En Düşük
772,46
BIST En Aktif Hisseler14:16
|TETMT
|367,40
|10.746.563
|% 10,00
|
|UZERB
|74,85
|3.983.742
|% 9,99
|
|EMNIS
|26,28
|1.828.668
|% 9,96
|
|DENGE
|1,46
|2.066.541
|% 9,77
|
|PKENT
|8.063,60
|11.860.727
|% 9,19
|
|UTPYA
|10,79
|822.246
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,57
|684.958
|% -8,54
|
|ISBIR
|53,30
|636.892
|% -7,22
|
|MMCAS
|3,15
|116.929
|% -5,41
|
|YONGA
|24,92
|295.186
|% -5,03
|
|KRDMD
|13,29
|3.948.710.674
|% 1,84
|
|THYAO
|28,76
|3.407.467.451
|% 6,99
|
|GARAN
|11,91
|1.424.132.416
|% 0,51
|
|EREGL
|31,84
|1.378.245.497
|% 0,82
|
|SISE
|15,32
|1.364.766.730
|% 0,86
|
|KRDMD
|13,29
|3.948.710.674
|% 1,84
|
|YKBNK
|3,86
|913.466.619
|% -0,52
|
|ODAS
|1,39
|168.176.132
|% 2,21
|
|THYAO
|28,76
|3.407.467.451
|% 6,99
|
|GARAN
|11,91
|1.424.132.416
|% 0,51
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5738
|13,5764
|% 2,67
|
|Euro
|15,5741
|15,5885
|% 2,85
|
|Sterlin
|18,6130
|18,7063
|% 2,97
|
|Frank
|14,8253
|14,9146
|% 2,86
|
|Riyal
|3,6088
|3,6269
|% 2,73
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.824
|-4,02
|
|Altın Gr.
|796
|796
|19,08
|
|Cumhuriyet
|5.289
|5.369
|-77,00
|
|Tam
|5.259
|5.392
|-80,62
|
|Yarım
|2.542
|2.608
|-38,99
|
|Çeyrek
|1.275
|1.304
|-19,50
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,21
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|10,11
|10,12
|0,26
|
|B. Petrol
|84,72
|84,72
|0,05
|
Seans Raporu
14:16
daha fazla
-
14:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 26, 13 artarak (% 1.14 ) 2, 324
-
14:31XU100
Endeks 2, 083 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 89 üstünde . İşlem hacmi 24, 310.00 milyon TL de
-
14:31KRDMB
Yüzde 6.88 oranında artışla 12.28 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 087, 014 adet işlem
-
14:30BALAT
Yüzde 6.49 oranında artışla 9.03 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 385 adet işlem
-
14:29DENGE
Yüzde 9.77 oranında artışla 1.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 441, 295 adet işlem