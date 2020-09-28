***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri
28.09.2020 13:00
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )
Türkçe
Tasarruf Sahipleri Sirküleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876920
BIST
14:171.123
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,25
|Açılış
|: 1.125
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|Önceki Kapanış
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1.131
En Düşük
1.116
14:177,7964
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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7,8569
En Düşük
7,6453
14:179,0935
En Yüksek
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|Açılış
|: 466,25
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|: 458,49
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470,15
En Düşük
457,57
BIST En Aktif Hisseler14:17
|ISBIR
|3.137,20
|7.071.929
|% 10,00
|
|EMNIS
|33,00
|2.504.032
|% 10,00
|
|TLMAN
|37,42
|4.277.929
|% 9,99
|
|RODRG
|8,48
|1.954.383
|% 9,99
|
|YBTAS
|20.693,00
|1.321.175
|% 9,99
|
|PKENT
|720,00
|189.920
|% -10,00
|
|AKMGY
|70,00
|2.162.548
|% -9,44
|
|GSRAY
|4,44
|83.134.352
|% -8,64
|
|YONGA
|43,92
|4.718.684
|% -7,85
|
|SEKUR
|12,33
|6.791.498
|% -6,52
|
|SISE
|7,47
|1.925.496.004
|% 5,66
|
|GARAN
|7,04
|1.209.892.777
|% -1,81
|
|ASELS
|17,41
|672.393.774
|% 1,10
|
|CEMTS
|15,42
|362.967.690
|% 3,07
|
|THYAO
|10,48
|350.621.668
|% 0,19
|
|SISE
|7,47
|1.925.496.004
|% 5,66
|
|GARAN
|7,04
|1.209.892.777
|% -1,81
|
|ODAS
|2,69
|255.465.073
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,09
|199.333.264
|% -0,95
|
|IHLAS
|1,08
|81.841.812
|% 0,00
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7930
|7,7964
|% 1,80
|
|Euro
|9,0863
|9,0935
|% 2,09
|
|Sterlin
|10,0330
|10,0833
|% 3,09
|
|Frank
|8,3848
|8,4353
|% 2,09
|
|Riyal
|2,0722
|2,0826
|% 1,79
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.857
|1.857
|-4,53
|
|Altın Gr.
|465
|466
|7,11
|
|Cumhuriyet
|3.090
|3.137
|32,00
|
|Tam
|3.075
|3.152
|31,01
|
|Yarım
|1.486
|1.525
|15,00
|
|Çeyrek
|746
|762
|7,50
|
|Gümüş.Ons
|22,89
|22,92
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|5,74
|5,75
|0,10
|
|B. Petrol
|42,54
|42,54
|0,13
|