***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri









***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe1. PAY SAHİPLERİ1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının KolaylaştırılmasıYıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısıYapılmamıştır.1.2. Bilgi Alma ve İnceleme HakkıÖzel denetçi talebi sayısıYokturGenel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısıYoktur1.3. Genel Kurulİlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919928Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığıSunulmamıştırİlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantılarıYokturKurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930534Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıYokturŞirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adıKurumsal Yönetim / Etik Kurallar ve Sosyal SorumlulukBağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030287Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarasıMadde 17 -20-21-22-23Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgiMenfaat sahiplerinden Genel Kurula Ana Ortak hariç 12 kişi katılmıştır.1.4. Oy HaklarıOy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığıHayır (No)Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranlarıYokturEn büyük pay sahibinin ortaklık oranı% 99,461.5. Azlık HaklarıAzlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediğiHayır (No)Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.Yoktur1.6. Kar Payı HakkıKurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adıhttps://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/1000-kent-gida-maddeleri-sanayii-ve-ticaret-a-sYönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metniMADDE 6.Şirket Yönetim Kurulu'nun, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirketin kurumsal internet sitesi vasıtası ile kamuya duyurulan, 2021 hesap döneminde kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisi Kıdemli Muhasebe Analisti Sayın Selçuk Tiktaş tarafından okundu. Yönetim Kurulu’nun “Ertelenmiş Vergi Gideri" ve "Dönem Vergi Gideri" birlikte dikkate alındığında, 221.857.587,00 TL tutarında "Net Dönem Kârı" oluştuğu ancak söz konusu tutarın 12.04.2021 tarihli özel durum açıklamasına konu olan yeni üretim hatları yatırım projesinin finansmanı için bankalardan sağlanan kısa vadeli borçların geri ödemesinde kullanıldığı ve mevcut ekonomik şartlar göz önüne alındığında, Şirket'in nakit akışını optimize etmek ve finansman giderlerini minimumda tutmak amacıyla, Genel Kurul'a, kâr payı dağıtımı yapılmaması" yönündeki önerisi, başka bir öneri olup olmadığı soruldu, toplantıda asaleten katılım sağlayan pay sahiplerinin tümü, “Kâr dağıtımı yapılmasını öneriyoruz.” dedi. Yönetim Kurulu tarafından sunulan öneri ve toplantıya asaleten katılım sağlayan pay sahiplerince sunulan öneri ayrı ayrı oylandı. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu’nun kâr pyı dağıtımı yapılmaması yönündeki önerisi 844.952,5 adet red oyuna karşılık 21.880.899.533,5 adet kabul oyu ile katılanların oyçokluğu ile kabul edildi. Toplantıya asaleten katılım sağlayan pay sahiplerince kâr dağıtımı yapılmasına ilişkin öneri, 844.952,5 adet kabul oyuna karşılık 21.880.899.533,5 adet red oyu ile katılanların oyçokluğu ile red edildi. Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahipi Mehmet Alagöz tarafından “Temettü verilmediği için reddediyorum. Geçmiş dönem karlarını bedelsiz sermaye artışı yöntemiyle dağıtılmasını arz ve talep ediyorum.” şeklinde muhalefet şerhi verildi ve tutanak ekine eklendi.Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030287Bildirim İçeriğiGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı13/05/2022 0 % 99,46 % 0,004 % 99,46 Bilgi Toplumu Hizmetleri - Belge Görüntüleme Yok Madde 10 1 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030287http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030381BIST