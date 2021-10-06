***KERVN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
06.10.2021 18:20
***KERVN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. (KERVN) payında 07/10/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" ile "Piyasa Emri ve Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 05/11/2021'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967576
BIST
18:051.372
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -19,96
|Açılış
|: 1.391
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|Önceki Kapanış
|: 1.392
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1.392
En Düşük
1.372
18:058,8809
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0123
|Açılış
|: 8,8850
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|Önceki Kapanış
|: 8,8550
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8,9367
En Düşük
8,8525
18:0510,2741
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0186
|Açılış
|: 10,2600
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|Önceki Kapanış
|: 10,2600
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10,3580
En Düşük
10,2453
18:05503,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 2,20
|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
504,22
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MERIT
|15,84
|3.866.623
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|4.181.380
|% 10,00
|
|NUGYO
|12,43
|18.050.185
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,40
|3.958.348
|% 10,00
|
|KTSKR
|39,94
|291.935.567
|% 9,97
|
|SEYKM
|18,00
|24.575.753
|% -10,00
|
|PETKM
|6,10
|1.876.587.783
|% -8,41
|
|HURGZ
|2,08
|53.292.324
|% -7,56
|
|RALYH
|4,18
|4.136.798
|% -7,32
|
|MARTI
|1,41
|31.726.449
|% -7,24
|
|PETKM
|6,10
|1.876.587.783
|% -8,41
|
|GARAN
|9,22
|1.425.446.812
|% -0,65
|
|EREGL
|16,15
|1.405.948.103
|% 0,00
|
|TUPRS
|119,00
|1.024.957.634
|% -1,57
|
|THYAO
|13,71
|933.402.493
|% -2,35
|
|PETKM
|6,10
|1.876.587.783
|% -8,41
|
|YKBNK
|2,36
|545.021.252
|% -0,42
|
|GARAN
|9,22
|1.425.446.812
|% -0,65
|
|TSKB
|1,19
|174.363.859
|% -1,65
|
|KRDMD
|6,11
|805.423.920
|% -3,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8763
|8,8829
|% 0,16
|
|Euro
|10,2646
|10,2749
|% -0,17
|
|Sterlin
|12,0303
|12,0906
|% -0,11
|
|Frank
|9,5377
|9,5951
|% 0,26
|
|Riyal
|2,3610
|2,3728
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|3,92
|
|Altın Gr.
|504
|504
|2,31
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.314
|3.397
|24,71
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|11,95
|
|Çeyrek
|803
|822
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|22,62
|22,65
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,02
|
|B. Petrol
|80,69
|80,69
|-1,87
|
Seans Raporu
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