***KERVN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
26.10.2022 09:37
***KERVN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )
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Türkçe
Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Şirket Unvanı
KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Kapatma / Açma İşlemi
Kapatma (Suspension)
Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi
26/10/2022
Sıra Açma Başlangıç Tarihi
Açıklamalar
KERVN.E, şirket paylarında meydana gelen olağandışı fiyat/miktar hareketine ilişkin olarak Borsamız tarafından talep edilen özel durum açıklamasının şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) zamanında gönderilmemiş olması sebebiyle geçici olarak işleme kapatılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074227
BIST
12:103.993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 17,56
|Açılış
|: 3.990
|
|Önceki Kapanış
|: 3.975
|
4.016
En Düşük
3.986
12:1018,6108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0080
|Açılış
|: 18,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6457
En Düşük
18,5292
12:1018,6699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1191
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,7056
En Düşük
18,4735
12:101.001,05
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 12,26
|Açılış
|: 1.001,12
|
|Önceki Kapanış
|: 988,79
|
1.002,00
En Düşük
984,33
BIST En Aktif Hisseler12:08
|GOLTS
|107,20
|53.418.523
|% 9,95
|
|DOGUB
|10,29
|4.964.998
|% 9,94
|
|CRFSA
|60,95
|94.131.137
|% 9,92
|
|DERHL
|7,22
|112.272.839
|% 9,23
|
|TUREX
|15,95
|24.915.985
|% 9,17
|
|AGYO
|7,53
|34.425.737
|% -9,93
|
|UFUK
|63,25
|2.084.484
|% -6,50
|
|ALKA
|37,00
|146.707.580
|% -6,33
|
|ACSEL
|58,30
|45.306.014
|% -5,97
|
|HATEK
|8,35
|5.313.672
|% -5,11
|
|THYAO
|100,50
|2.271.360.646
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,78
|1.282.028.884
|% 1,68
|
|SISE
|33,72
|945.049.452
|% -0,30
|
|SASA
|105,40
|900.180.551
|% 0,38
|
|TUPRS
|371,60
|822.836.395
|% -0,77
|
|TSKB
|3,20
|622.143.204
|% 0,63
|
|SKBNK
|2,14
|407.205.475
|% -0,93
|
|EKGYO
|4,57
|547.439.433
|% 0,88
|
|ISGYO
|8,96
|811.930.872
|% 1,70
|
|AKBNK
|15,78
|1.282.028.884
|% 1,68
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6068
|18,6119
|% 0,05
|
|Euro
|18,6620
|18,6725
|% 0,66
|
|Sterlin
|21,5358
|21,6438
|% 1,21
|
|Frank
|18,7879
|18,9011
|% 0,85
|
|Riyal
|4,9330
|4,9577
|% -0,02
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.673
|1.673
|19,75
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|12,69
|
|Cumhuriyet
|6.697
|6.798
|48,00
|
|Tam
|6.723
|6.799
|41,00
|
|Yarım
|3.276
|3.324
|23,00
|
|Çeyrek
|1.643
|1.664
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,72
|19,75
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,84
|0,24
|
|B. Petrol
|91,90
|91,90
|0,16
|
Seans Raporu
12:08
daha fazla
-
12:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 25 artarak (% 0.26 ) 4, 362
-
12:22XU100
Endeks 3, 992 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 42 üstünde . İşlem hacmi 24, 057.00 milyon TL de
-
12:22DOGUB
Yüzde 9.94 oranında artışla 10.29 lira fiyatla işlem gören hissede 492, 974 adet işlem
-
12:21EDIP
Yüzde 6.05 oranında artışla 4.03 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 542, 865 adet işlem
-
12:20SILVR
Yüzde 5.11 oranında artışla 30.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 313, 145 adet işlem