***KERVN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
16.11.2022 09:30
***KERVN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )
İlgili Şirketler [KERVN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Şirket Unvanı
KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Kapatma / Açma İşlemi
Kapatma (Suspension)
Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi
16/11/2022
Sıra Açma Başlangıç Tarihi
Açıklamalar
KERVN.E, şirket paylarında meydana gelen olağandışı fiyat/miktar hareketine ilişkin olarak Borsamız tarafından talep edilen özel durum açıklamasının şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) zamanında gönderilmemiş olması sebebiyle geçici olarak işleme kapatılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080213
BIST
10:504.718
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 61,25
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.721
En Düşük
4.677
10:5018,6128
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0113
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6430
En Düşük
18,5685
10:5019,3810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1096
|Açılış
|: 19,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,3871
En Düşük
19,2248
10:501.062,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,22
|Açılış
|: 1.062,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.066,10
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler10:48
|ALBRK
|3,08
|212.507.540
|% 10,00
|
|BRLSM
|24,44
|76.316.145
|% 9,99
|
|YEOTK
|109,20
|66.108.853
|% 9,97
|
|MIATK
|143,40
|25.687.385
|% 9,97
|
|SMRTG
|141,60
|31.868.638
|% 9,94
|
|MNDRS
|8,92
|127.580.868
|% -9,99
|
|CLEBI
|579,00
|30.549.980
|% -9,39
|
|SNGYO
|3,24
|124.480.772
|% -5,54
|
|ALCTL
|96,30
|53.388.673
|% -5,31
|
|DOCO
|1.584,10
|28.124.284
|% -5,14
|
|YKBNK
|10,93
|1.649.188.014
|% 1,30
|
|THYAO
|108,50
|1.574.162.786
|% -0,46
|
|AKBNK
|16,40
|1.240.401.464
|% 1,30
|
|ISCTR
|10,00
|1.235.410.016
|% 2,77
|
|SASA
|183,00
|1.119.648.421
|% 7,84
|
|YKBNK
|10,93
|1.649.188.014
|% 1,30
|
|SKBNK
|2,39
|327.356.832
|% 2,14
|
|EKGYO
|5,63
|764.539.918
|% 1,26
|
|ISCTR
|10,00
|1.235.410.016
|% 2,77
|
|TSKB
|3,38
|309.245.617
|% 3,68
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6063
|18,6171
|% 0,08
|
|Euro
|19,3608
|19,3687
|% 0,50
|
|Sterlin
|22,0115
|22,1219
|% 0,06
|
|Frank
|19,6438
|19,7622
|% 0,09
|
|Riyal
|4,9367
|4,9614
|% 0,04
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|-0,83
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.062
|-1,58
|
|Cumhuriyet
|7.086
|7.193
|72,00
|
|Tam
|7.049
|7.171
|-24,00
|
|Yarım
|3.423
|3.506
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.712
|1.752
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,67
|21,70
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,90
|12,92
|0,00
|
|B. Petrol
|93,42
|93,42
|-0,44
|
Seans Raporu
10:48
daha fazla
-
11:03SEGYO
Yüzde 4.93 oranında artışla 2.13 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 389, 207 adet işlem
-
11:02XU100
Endeks 4, 709 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 11 üstünde . İşlem hacmi 23, 633.00 milyon TL de
-
11:02AGESA
Yüzde 5.47 oranında artışla 36.24 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 057, 519 adet işlem
-
11:01PNLSN
Yüzde 8.45 oranında artışla 39.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 486, 284 adet işlem
-
11:00BARMA
Yüzde 8.49 oranında artışla 112.40 lira fiyatla işlem gören hissede 291, 887 adet işlem