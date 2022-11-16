***KERVN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
16.11.2022 10:39
***KERVN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )
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Türkçe
Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Şirket Unvanı
KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Kapatma / Açma İşlemi
Açma (Reactivation)
Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi
16/11/2022
Sıra Açma Başlangıç Tarihi
16/11/2022
Sıra Açma Saati
11:15
Açıklamalar
KERVN.E sırası Borsamız tarafından talep edilen şirket ile ilgili özel durum açıklamasının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurulmuş olması sebebiyle saat 11:15'de Tek Fiyat Emir Toplama bölümünde yeniden işleme açılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080252
BIST
10:414.695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 37,78
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.721
En Düşük
4.677
10:4118,6129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0114
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6430
En Düşük
18,5685
10:4119,3747
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1033
|Açılış
|: 19,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,3790
En Düşük
19,2248
10:411.062,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,00
|Açılış
|: 1.062,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.066,10
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler10:39
|ALBRK
|3,08
|211.220.229
|% 10,00
|
|BRLSM
|24,44
|75.032.605
|% 9,99
|
|MIATK
|143,40
|20.998.922
|% 9,97
|
|YEOTK
|109,20
|63.005.826
|% 9,97
|
|SMRTG
|141,60
|31.868.638
|% 9,94
|
|MNDRS
|8,92
|126.821.491
|% -9,99
|
|ALCTL
|92,95
|25.019.289
|% -8,60
|
|CLEBI
|597,10
|22.376.215
|% -6,56
|
|SNGYO
|3,26
|94.022.186
|% -4,96
|
|VERTU
|31,06
|10.883.018
|% -4,90
|
|YKBNK
|10,89
|1.481.121.363
|% 0,93
|
|THYAO
|108,60
|1.311.726.782
|% -0,37
|
|AKBNK
|16,38
|1.115.614.559
|% 1,17
|
|ISCTR
|9,92
|1.075.540.463
|% 1,95
|
|SASA
|182,90
|1.002.076.922
|% 7,78
|
|YKBNK
|10,89
|1.481.121.363
|% 0,93
|
|SKBNK
|2,39
|293.448.219
|% 2,14
|
|EKGYO
|5,63
|666.477.427
|% 1,26
|
|ISCTR
|9,92
|1.075.540.463
|% 1,95
|
|TSKB
|3,38
|274.844.344
|% 3,68
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6076
|18,6138
|% 0,07
|
|Euro
|19,3448
|19,3561
|% 0,44
|
|Sterlin
|21,9965
|22,1068
|% -0,01
|
|Frank
|19,6312
|19,7495
|% 0,02
|
|Riyal
|4,9367
|4,9615
|% 0,04
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-2,64
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.062
|-1,55
|
|Cumhuriyet
|7.086
|7.193
|72,00
|
|Tam
|7.049
|7.171
|-24,00
|
|Yarım
|3.423
|3.506
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.711
|1.752
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,60
|21,64
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,93
|12,95
|0,03
|
|B. Petrol
|93,40
|93,40
|-0,46
|
Seans Raporu
10:39
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