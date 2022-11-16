***KERVN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma









***KERVN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )İlgili Şirketler [KERVN]İlgili Fonlar []TürkçePay İşlem Sırası Kapatma / AçmaYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiŞirket UnvanıKERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.Kapatma / Açma İşlemiAçma (Reactivation)Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi16/11/2022Sıra Açma Başlangıç Tarihi16/11/2022Sıra Açma Saati11:15AçıklamalarKERVN.E sırası Borsamız tarafından talep edilen şirket ile ilgili özel durum açıklamasının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurulmuş olması sebebiyle saat 11:15'de Tek Fiyat Emir Toplama bölümünde yeniden işleme açılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080252BIST