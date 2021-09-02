***KERVN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Şirketin Uyarılması
02.09.2021 18:21
***KERVN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Şirketin Uyarılması )
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Türkçe
Şirketin Uyarılması
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Payları Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmekte olan Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. (Şirket) ile ilgili olarak, son üç yıllık finansal tablolarına ilişkin bağımsız denetim raporlarında denetçilerin görüş bildirmekten kaçınması nedeniyle Kotasyon Yönergesi'nin 23/1-g maddesi kapsamında Şirketin uyarılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961546
BIST
18:051.479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,99
|Açılış
|: 1.475
|
|Önceki Kapanış
|: 1.474
|
1.485
En Düşük
1.472
18:058,2833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0004
|Açılış
|: 8,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3000
|
8,3102
En Düşük
8,2566
18:059,8543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0304
|Açılış
|: 9,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8050
|
9,8694
En Düşük
9,7991
18:05481,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,85
|Açılış
|: 481,72
|
|Önceki Kapanış
|: 483,57
|
484,89
En Düşük
480,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGEPO
|6,05
|2.219.043
|% 10,00
|
|BASCM
|10,23
|354.290
|% 10,00
|
|ORCAY
|10,89
|634.691
|% 10,00
|
|AKFGY
|3,08
|85.009.595
|% 10,00
|
|PAMEL
|46,90
|35.474.271
|% 9,99
|
|KENT
|207,00
|3.234.667
|% -10,00
|
|BALAT
|7,46
|3.690.778
|% -9,90
|
|DARDL
|3,14
|72.662.688
|% -8,19
|
|ANELE
|2,86
|188.920.921
|% -7,74
|
|YAPRK
|33,60
|68.222.044
|% -7,28
|
|GARAN
|9,86
|981.703.593
|% 0,31
|
|THYAO
|12,90
|700.859.183
|% 0,00
|
|TUPRS
|105,00
|536.603.198
|% 1,35
|
|KOZAL
|105,40
|477.829.845
|% 0,00
|
|FENER
|37,02
|463.188.553
|% 5,83
|
|YKBNK
|2,64
|300.258.986
|% 0,76
|
|ODAS
|1,54
|172.682.493
|% 1,32
|
|GARAN
|9,86
|981.703.593
|% 0,31
|
|DOHOL
|2,66
|244.624.696
|% 3,50
|
|GSDHO
|2,35
|196.130.960
|% 9,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2776
|8,2833
|% 0,00
|
|Euro
|9,8484
|9,8543
|% 0,31
|
|Sterlin
|11,4152
|11,4725
|% 0,30
|
|Frank
|9,0168
|9,0711
|% -0,00
|
|Riyal
|2,2004
|2,2114
|% -0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|-3,64
|
|Altın Gr.
|482
|482
|-1,85
|
|Cumhuriyet
|3.197
|3.245
|-8,00
|
|Tam
|3.182
|3.262
|-7,32
|
|Yarım
|1.538
|1.578
|-3,54
|
|Çeyrek
|771
|789
|-1,77
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,93
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,08
|
|B. Petrol
|72,78
|72,78
|1,19
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GSDHO
Yüzde 9.81 oranında artışla 2.35 lira fiyatla işlem gören hissede 86, 094, 048 adet işlem
-
17:58BURCE
Yüzde 9.62 oranında artışla 21.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 794, 017 adet işlem
-
17:57YESIL
Yüzde 8.92 oranında artışla 2.32 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 409, 908 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 93 artarak (% 0.31 ) 1, 592
-
17:56XU100
Endeks 1, 479 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 10, 291.00 milyon TL de