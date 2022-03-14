***KERVN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Şirketin Uyarılması









***KERVN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Şirketin Uyarılması )İlgili Şirketler [KERVN]İlgili Fonlar []TürkçeŞirketin UyarılmasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarPayları Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmekte olan Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. (Şirket) ile ilgili olarak, son üç yıllık finansal tablolarına ilişkin bağımsız denetim raporlarında denetçilerin görüş bildirmekten kaçınması nedeniyle 02/09/2021 tarihinde uyarılan Şirketin, 31/12/2021 tarihli finansal tablolarına da denetçilerin görüş bildirmekten kaçınması nedeniyle Kotasyon Yönergesi'nin 23/1-g maddesi kapsamında yeniden uyarılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010201BIST