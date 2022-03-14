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***KERVN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Şirketin Uyarılması

14.03.2022 09:32
***KERVN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Şirketin Uyarılması


***KERVN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Şirketin Uyarılması )

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Türkçe
Şirketin Uyarılması

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Açıklamalar

Payları Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmekte olan Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. (Şirket) ile ilgili olarak, son üç yıllık finansal tablolarına ilişkin bağımsız denetim raporlarında denetçilerin görüş bildirmekten kaçınması nedeniyle 02/09/2021 tarihinde uyarılan Şirketin, 31/12/2021 tarihli finansal tablolarına da denetçilerin görüş bildirmekten kaçınması nedeniyle Kotasyon Yönergesi'nin 23/1-g maddesi kapsamında yeniden uyarılmasına karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010201


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AYEN 9,08 2.300.554 % 9,93  
VAKKO 11,19 1.490.105 % 7,60  
GZNMI 22,00 36.966.446 % 7,42  
LUKSK 64,45 264.696 % 7,24  
RALYH 9,28 815.220 % 7,16  
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Dolar 14,8382 14,8506 % 0,58  
Euro 16,1979 16,2324 % 0,59  
Sterlin 19,3231 19,4200 % 0,70  
Frank 15,8553 15,9508 % 0,79  
Riyal 3,9565 3,9763 % 0,82  
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09:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.976 1.977 -6,13  
Altın Gr. 947 948 6,38  
Cumhuriyet 6.190 6.267 -184,00  
Tam 6.171 6.330 -160,58  
Yarım 2.983 3.062 -77,67  
Çeyrek 1.496 1.531 -38,84  
Gümüş.Ons 25,63 25,67 -0,17  
Gümüş Gr. 12,29 12,30 0,03  
B. Petrol 110 110 -2,45  
Seans Raporu 09:55
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