***KERVN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Şirketin Uyarılması
14.03.2022 09:32
***KERVN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Şirketin Uyarılması )
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Şirketin Uyarılması
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Açıklamalar
Payları Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmekte olan Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. (Şirket) ile ilgili olarak, son üç yıllık finansal tablolarına ilişkin bağımsız denetim raporlarında denetçilerin görüş bildirmekten kaçınması nedeniyle 02/09/2021 tarihinde uyarılan Şirketin, 31/12/2021 tarihli finansal tablolarına da denetçilerin görüş bildirmekten kaçınması nedeniyle Kotasyon Yönergesi'nin 23/1-g maddesi kapsamında yeniden uyarılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010201
BIST
10:012.071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 17,11
|Açılış
|: 2.066
|
|Önceki Kapanış
|: 2.054
|
2.071
En Düşük
2.066
10:0114,8539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0886
|Açılış
|: 14,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8000
|
14,8998
En Düşük
14,7077
10:0116,2386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1007
|Açılış
|: 16,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,2931
En Düşük
16,0927
10:01944,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 3,64
|Açılış
|: 944,97
|
|Önceki Kapanış
|: 941,33
|
947,91
En Düşük
934,16
BIST En Aktif Hisseler09:55
|AYEN
|9,08
|2.300.554
|% 9,93
|
|VAKKO
|11,19
|1.490.105
|% 7,60
|
|GZNMI
|22,00
|36.966.446
|% 7,42
|
|LUKSK
|64,45
|264.696
|% 7,24
|
|RALYH
|9,28
|815.220
|% 7,16
|
|BALAT
|8,20
|82.000
|% -8,89
|
|MARKA
|3,00
|30.000
|% -7,98
|
|EUYO
|3,13
|100.345
|% -7,12
|
|EPLAS
|19,02
|205.378
|% -6,12
|
|KRVGD
|10,30
|1.255.652
|% -6,02
|
|GZNMI
|22,00
|36.966.446
|% 7,42
|
|THYAO
|26,42
|36.556.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,15
|18.109.628
|% 1,41
|
|SISE
|13,65
|16.841.384
|% 0,89
|
|GARAN
|11,78
|15.030.020
|% 0,08
|
|CEMAS
|1,12
|5.368.234
|% 2,75
|
|IHLAS
|0,52
|1.397.105
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,12
|4.981.966
|% 0,47
|
|GZNMI
|22,00
|36.966.446
|% 7,42
|
|PETKM
|8,23
|11.940.981
|% 1,11
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8382
|14,8506
|% 0,58
|
|Euro
|16,1979
|16,2324
|% 0,59
|
|Sterlin
|19,3231
|19,4200
|% 0,70
|
|Frank
|15,8553
|15,9508
|% 0,79
|
|Riyal
|3,9565
|3,9763
|% 0,82
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.976
|1.977
|-6,13
|
|Altın Gr.
|947
|948
|6,38
|
|Cumhuriyet
|6.190
|6.267
|-184,00
|
|Tam
|6.171
|6.330
|-160,58
|
|Yarım
|2.983
|3.062
|-77,67
|
|Çeyrek
|1.496
|1.531
|-38,84
|
|Gümüş.Ons
|25,63
|25,67
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|12,29
|12,30
|0,03
|
|B. Petrol
|110
|110
|-2,45
|
Seans Raporu
09:55
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-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866