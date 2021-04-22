***KERVN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi
22.04.2021 17:09
***KERVN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi )
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Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
31.12.2020 ve 31.03.2021 tarihli finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirket aşağıda yer almaktadır.
- Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. (31.05.2021 (dahil) tarihine kadar).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930563
BIST
17:291.336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 5,75
|Açılış
|: 1.320
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.346
En Düşük
1.309
17:298,3251
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 0,1460
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1650
|
8,3697
En Düşük
8,1672
17:2910,0034
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,1368
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8000
|
10,0816
En Düşük
9,8213
17:29477,20
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 5,32
|Açılış
|: 477,20
|
|Önceki Kapanış
|: 471,88
|
482,52
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler17:29
|FORMT
|1,18
|10.495.392
|% 18,00
|
|KONTR
|54,80
|24.755.170
|% 10,00
|
|BURVA
|27,50
|2.635.954
|% 10,00
|
|UMPAS
|1,76
|160.774
|% 10,00
|
|MERIT
|168,40
|412.349
|% 9,99
|
|ANELE
|4,02
|100.923.413
|% -9,87
|
|ORMA
|27,00
|651.037
|% -8,66
|
|SNKRN
|30,82
|634.195
|% -8,55
|
|QUAGR
|23,30
|134.644.857
|% -6,58
|
|TUREX
|11,00
|187.910.700
|% -5,98
|
|TUREX
|11,00
|187.910.700
|% -5,98
|
|PGSUS
|62,20
|158.974.514
|% 2,30
|
|QUAGR
|23,30
|134.644.857
|% -6,58
|
|MTRKS
|41,68
|128.906.351
|% -4,97
|
|TMSN
|18,08
|84.982.037
|% -2,27
|
|IHLGM
|1,00
|50.396.164
|% -0,99
|
|PEKGY
|1,33
|63.964.608
|% 0,76
|
|ODAS
|2,64
|61.272.762
|% 7,76
|
|HLGYO
|3,29
|66.052.271
|% 9,67
|
|HDFGS
|4,21
|82.020.841
|% 2,18
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3184
|8,3251
|% 1,79
|
|Euro
|9,9921
|10,0034
|% 1,39
|
|Sterlin
|11,4662
|11,5237
|% 0,92
|
|Frank
|9,0127
|9,0670
|% 1,41
|
|Riyal
|2,2097
|2,2208
|% 1,59
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-8,72
|
|Altın Gr.
|477
|477
|5,59
|
|Cumhuriyet
|3.144
|3.192
|37,00
|
|Tam
|3.123
|3.204
|31,80
|
|Yarım
|1.509
|1.550
|15,38
|
|Çeyrek
|757
|775
|7,69
|
|Gümüş.Ons
|26,22
|26,26
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|7,03
|7,04
|0,05
|
|B. Petrol
|65,09
|65,09
|-0,23
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Seans Raporu
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