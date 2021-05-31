***KERVN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi
31.05.2021 15:45
***KERVN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi )
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Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirket aşağıda yer almaktadır.
- Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. (31.12.2020 ve 31.03.2021 tarihli Finansal Raporlar için 09.06.2021 (dahil) tarihine kadar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939043
BIST
15:391.418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -4,14
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.422
|
1.427
En Düşük
1.414
15:398,4880
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -0,0767
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,5796
En Düşük
8,4716
15:3910,3629
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,0790
|Açılış
|: 10,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4759
En Düşük
10,3345
15:39519,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -4,35
|Açılış
|: 519,90
|
|Önceki Kapanış
|: 524,25
|
526,76
En Düşük
519,16
BIST En Aktif Hisseler15:39
|YAYLA
|3,85
|39.669.499
|% 10,00
|
|IHLGM
|1,10
|114.802.309
|% 10,00
|
|MZHLD
|31,90
|204.433
|% 10,00
|
|EPLAS
|25,96
|1.392.424
|% 10,00
|
|OYAYO
|8,40
|22.634.797
|% 9,99
|
|KUTPO
|36,12
|74.876.709
|% -9,97
|
|ISGSY
|9,96
|40.649.457
|% -9,95
|
|DENGE
|4,51
|295.556
|% -7,01
|
|KENT
|254,10
|1.662.014
|% -6,92
|
|RODRG
|15,02
|751.059
|% -6,48
|
|THYAO
|13,31
|1.034.799.744
|% 2,54
|
|KRDMD
|7,93
|589.553.973
|% 0,51
|
|EREGL
|19,22
|483.706.118
|% 0,05
|
|EKGYO
|1,94
|415.869.976
|% 3,19
|
|GARAN
|7,95
|380.581.176
|% -0,38
|
|EKGYO
|1,94
|415.869.976
|% 3,19
|
|YKBNK
|2,15
|297.708.039
|% -0,46
|
|IHLGM
|1,10
|114.802.309
|% 10,00
|
|THYAO
|13,31
|1.034.799.744
|% 2,54
|
|KRDMD
|7,93
|589.553.973
|% 0,51
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4859
|8,4880
|% -0,90
|
|Euro
|10,3541
|10,3629
|% -0,76
|
|Sterlin
|11,9969
|12,0571
|% -0,99
|
|Frank
|9,3887
|9,4453
|% -0,96
|
|Riyal
|2,2554
|2,2667
|% -0,94
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.906
|1,82
|
|Altın Gr.
|520
|520
|-4,04
|
|Cumhuriyet
|3.442
|3.494
|-8,00
|
|Tam
|3.424
|3.510
|-11,42
|
|Yarım
|1.655
|1.698
|-5,52
|
|Çeyrek
|830
|849
|-2,76
|
|Gümüş.Ons
|27,97
|28,00
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,64
|-0,05
|
|B. Petrol
|69,65
|69,65
|0,93
|
Seans Raporu
15:39
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15:54GENTS
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15:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 22 kaybederek (% -0.26 ) 1, 237
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15:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YAYLA, TUCLK, BALAT, OYAYO, SNGYO, MZHLD, BRMEN, IHLGM, EPLAS, CELHA
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15:53
IHLAS, YAYLA, TUCLK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:53
RODRG, COSMO, GEDZA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında