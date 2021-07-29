***KERVN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.07.2021 14:31
***KERVN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KERVN
Açıklamalar Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. ile ilgili olarak Zeynep Tümer tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952551
BIST
15:461.387
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 25,93
|Açılış
|: 1.371
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361
|
1.389
En Düşük
1.371
15:468,5054
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0428
|Açılış
|: 8,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5619
En Düşük
8,4837
15:4610,1241
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0132
|Açılış
|: 10,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,1720
En Düşük
10,0801
15:46498,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,88
|Açılış
|: 498,64
|
|Önceki Kapanış
|: 496,76
|
500,27
En Düşük
496,22
BIST En Aktif Hisseler15:46
|KTSKR
|20,02
|12.214.721
|% 9,94
|
|VKING
|5,91
|4.885.923
|% 9,85
|
|IDGYO
|2,80
|15.678.395
|% 9,80
|
|HURGZ
|1,85
|39.156.782
|% 9,47
|
|KUYAS
|2,79
|56.542.849
|% 9,41
|
|MEGAP
|7,40
|62.988.877
|% -9,98
|
|MEGAP
|7,40
|62.988.877
|% -9,98
|
|BALAT
|4,51
|172.370
|% -7,58
|
|UMPAS
|1,15
|154.801
|% -7,26
|
|SODSN
|22,96
|100.289
|% -4,33
|
|EREGL
|20,04
|948.327.871
|% 6,99
|
|GARAN
|8,26
|768.278.546
|% 0,73
|
|KRDMD
|7,82
|756.717.903
|% 3,85
|
|THYAO
|12,85
|514.435.318
|% 2,31
|
|SASA
|29,64
|320.107.566
|% 1,86
|
|KRDMD
|7,82
|756.717.903
|% 3,85
|
|GARAN
|8,26
|768.278.546
|% 0,73
|
|YKBNK
|2,28
|183.330.236
|% 0,88
|
|KARSN
|4,16
|282.073.867
|% 2,21
|
|SKBNK
|1,05
|66.851.387
|% 0,96
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5012
|8,5054
|% -0,50
|
|Euro
|10,1172
|10,1241
|% -0,13
|
|Sterlin
|11,8284
|11,8877
|% -0,19
|
|Frank
|9,3232
|9,3793
|% -0,36
|
|Riyal
|2,2581
|2,2695
|% -0,63
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.825
|17,30
|
|Altın Gr.
|499
|499
|2,06
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|19,00
|
|Tam
|3.287
|3.370
|22,64
|
|Yarım
|1.589
|1.630
|10,95
|
|Çeyrek
|797
|815
|5,47
|
|Gümüş.Ons
|25,52
|25,55
|0,57
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|0,11
|
|B. Petrol
|74,31
|74,31
|0,44
|
Seans Raporu
15:46
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15:59ISDMR
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15:55EDATA
Yüzde 8.68 oranında artışla 13.52 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 735, 921 adet işlem
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15:54EDATA
Yüzde 9.00 oranında artışla 13.56 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 730, 435 adet işlem