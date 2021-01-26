***KERVN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.01.2021 17:56
***KERVN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KERVN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bahar Döşem Tekstil San. Tic. A.Ş. vekili Av. Bircesu Mert Kaya tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904489
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|Alış
|Satış
|%
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|1.855
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|2.971
|-24,18
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|-11,70
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