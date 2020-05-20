***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
20.05.2020 19:45
***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 20.05.2020 tarihli kararı ile Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite görüşünü alarak, şirketimizin 2020 yılı faaliyet ve hesaplarının incelenmesi hususunda, Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş. 'nin seçilmesi yönündeki teklifin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846067
BIST
18:05102.158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 174,57
|Açılış
|: 102.492
|
|Önceki Kapanış
|: 101.983
|
102.998
En Düşük
101.968
18:056,7957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0242
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8060
En Düşük
6,7676
18:057,4599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0563
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4719
En Düşük
7,3878
18:05381,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 1,99
|Açılış
|: 381,91
|
|Önceki Kapanış
|: 379,92
|
383,10
En Düşük
379,76
BIST En Aktif Hisseler
|ALYAG
|1,54
|7.988.248
|% 10,00
|
|KUTPO
|23,10
|9.632.974
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,43
|3.865.314
|% 10,00
|
|VESBE
|24,20
|33.215.386
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,42
|18.593.037
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,70
|2.990.203
|% -9,99
|
|TUKAS
|14,12
|150.812.733
|% -9,95
|
|UMPAS
|0,79
|214.851
|% -9,20
|
|MZHLD
|16,05
|289.995
|% -7,60
|
|SERVE
|4,60
|1.677.213
|% -6,69
|
|ALKIM
|13,25
|1.087.310.535
|% 3,68
|
|ASELS
|29,60
|890.223.604
|% 1,37
|
|THYAO
|10,88
|718.982.626
|% 0,74
|
|GARAN
|7,71
|696.962.295
|% -0,52
|
|MGROS
|34,24
|584.530.643
|% 3,95
|
|EKGYO
|1,37
|305.056.290
|% 4,58
|
|GUSGR
|3,31
|523.950.709
|% 7,47
|
|IHLGM
|1,19
|161.891.835
|% 2,59
|
|YKBNK
|2,18
|213.152.359
|% 0,46
|
|YYAPI
|0,66
|61.471.958
|% 8,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2837
|8,3253
|% 0,15
|
|Frank
|7,0118
|7,0541
|% 1,00
|
|Riyal
|1,8037
|1,8127
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|2,32
|
|Altın Gr.
|382
|382
|2,16
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.505
|8,40
|
|Tam
|2.543
|2.570
|8,60
|
|Yarım
|1.241
|1.256
|4,20
|
|Çeyrek
|620
|628
|2,10
|
|Gümüş.Ons
|17,46
|17,51
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,82
|3,82
|0,04
|
|B. Petrol
|35,33
|35,33
|0,68
|