***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
13.08.2021 16:51
***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Aday Bağımsız Denetim ve S.M.M.M A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
14. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2021/207 E. ve 2021/676 K. sayılı 08/07/2021 tarihli mahkeme kararı ile TTK 399/6. madde gereğince şirketimizin 2020 yılı mali tablo ve raporlarının denetlenmesi ve 6102 S.K. ile 6362 S.K. kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek amacıyla Aday Bağımsız Denetim ve S.M.M.M A.Ş. bağımsız denetim firması olarak atanmıştır. Bu mahkeme kararı çerçevesinde Aday Bağımsız Denetim ve S.M.M.M A.Ş. ile sözleşme imzalanmıştır. Mahkeme kararına dayalı olarak şirketimizin 01.01.2020 - 31.12.2020 dönemi bağımsız denetimi Aday Bağımsız Denetim ve S.M.M.M A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek olup, ilgili bağımsız denetim firması tarafından çalışmalara başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957990
BIST
17:071.443
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,63
|Açılış
|: 1.445
|
|Önceki Kapanış
|: 1.444
|
1.449
En Düşük
1.440
17:078,5375
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0033
|Açılış
|: 8,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5803
En Düşük
8,4969
17:0710,0739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0106
|Açılış
|: 10,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0550
|
10,0956
En Düşük
10,0035
17:07487,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 5,93
|Açılış
|: 487,28
|
|Önceki Kapanış
|: 481,35
|
487,45
En Düşük
478,93
BIST En Aktif Hisseler17:07
|VKING
|7,60
|4.400.327
|% 9,99
|
|IZFAS
|6,20
|5.645.289
|% 9,93
|
|PENTA
|65,35
|37.079.264
|% 9,92
|
|DARDL
|2,56
|9.152.533
|% 9,87
|
|GSDDE
|2,46
|18.083.366
|% 9,82
|
|IDGYO
|2,95
|13.996.757
|% -9,79
|
|COSMO
|9,47
|213.225
|% -7,16
|
|SNKRN
|28,00
|294.881
|% -5,66
|
|EDATA
|15,91
|11.361.864
|% -5,58
|
|KUYAS
|2,38
|6.267.199
|% -5,56
|
|GARAN
|9,23
|997.594.655
|% -0,65
|
|KRDMD
|8,36
|880.136.518
|% 2,96
|
|SISE
|8,60
|699.604.184
|% 2,14
|
|TUPRS
|99,90
|597.351.503
|% 1,63
|
|THYAO
|12,38
|465.943.328
|% -0,40
|
|DAGI
|4,37
|126.120.982
|% 3,07
|
|GENIL
|14,51
|393.281.039
|% 1,75
|
|ODAS
|1,34
|34.475.765
|% -0,74
|
|EKGYO
|1,84
|41.366.415
|% 0,00
|
|OZKGY
|4,32
|82.044.708
|% 6,40
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5358
|8,5375
|% -0,04
|
|Euro
|10,0680
|10,0739
|% 0,11
|
|Sterlin
|11,7998
|11,8590
|% 0,34
|
|Frank
|9,2729
|9,3288
|% 0,66
|
|Riyal
|2,2725
|2,2839
|% 0,08
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.774
|20,63
|
|Altın Gr.
|486
|486
|4,33
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.270
|15,00
|
|Tam
|3.211
|3.292
|21,06
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|10,19
|
|Çeyrek
|778
|796
|5,09
|
|Gümüş.Ons
|23,80
|23,82
|0,62
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,10
|
|B. Petrol
|71,08
|71,08
|-0,23
|
Seans Raporu
17:07
daha fazla
-
17:17XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 62 kaybederek (% -0.05 ) 1, 279
-
17:17
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DARDL, SKTAS, AGYO, DENGE, GSDDE, VKING, IZFAS, PENTA
-
17:17
DARDL, GSDDE, CEOEM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:17
DMSAS, COSMO, SNKRN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:17
Bu seansda işlem gören 216 hisse senedinden 90 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 109 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 17 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem