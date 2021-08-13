Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

13.08.2021 16:51



***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Aday Bağımsız Denetim ve S.M.M.M A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

14. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2021/207 E. ve 2021/676 K. sayılı 08/07/2021 tarihli mahkeme kararı ile TTK 399/6. madde gereğince şirketimizin 2020 yılı mali tablo ve raporlarının denetlenmesi ve 6102 S.K. ile 6362 S.K. kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek amacıyla Aday Bağımsız Denetim ve S.M.M.M A.Ş. bağımsız denetim firması olarak atanmıştır. Bu mahkeme kararı çerçevesinde Aday Bağımsız Denetim ve S.M.M.M A.Ş. ile  sözleşme imzalanmıştır.  Mahkeme kararına dayalı olarak şirketimizin 01.01.2020 - 31.12.2020 dönemi bağımsız denetimi Aday Bağımsız Denetim ve S.M.M.M A.Ş.  tarafından gerçekleştirilecek olup, ilgili bağımsız denetim firması tarafından çalışmalara başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957990


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:071.443
Değişim :  -0,11% |  -1,63
Açılış :  1.445  
Önceki Kapanış :  1.444  
En Yüksek
1.449 En Düşük
1.440
BIST En Aktif Hisseler17:07
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VKING 7,60 4.400.327 % 9,99  
IZFAS 6,20 5.645.289 % 9,93  
PENTA 65,35 37.079.264 % 9,92  
DARDL 2,56 9.152.533 % 9,87  
GSDDE 2,46 18.083.366 % 9,82  
daha fazla
17:07 Alış Satış %  
Dolar 8,5358 8,5375 % -0,04  
Euro 10,0680 10,0739 % 0,11  
Sterlin 11,7998 11,8590 % 0,34  
Frank 9,2729 9,3288 % 0,66  
Riyal 2,2725 2,2839 % 0,08  
daha fazla
17:07 Alış Satış %  
Altın Ons 1.773 1.774 20,63  
Altın Gr. 486 486 4,33  
Cumhuriyet 3.222 3.270 15,00  
Tam 3.211 3.292 21,06  
Yarım 1.552 1.592 10,19  
Çeyrek 778 796 5,09  
Gümüş.Ons 23,80 23,82 0,62  
Gümüş Gr. 6,46 6,47 0,10  
B. Petrol 71,08 71,08 -0,23  
Seans Raporu 17:07
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru