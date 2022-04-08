***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
08.04.2022 16:30
***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Mega Global Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde, 2022 yılı faaliyet ve hesaplarının incelenmesi konusunda Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Mega Global Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'
nin seçilmesinin teklif edilmesine, keyfiyetin yapılacak ilk genel kurulda ortakların onayına sunulmasına, karar vermiştir.
Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018308
BIST
17:072.380
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 34,96
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.384
En Düşük
2.361
17:0714,7564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0194
|Açılış
|: 14,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
17:0716,0216
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0269
|Açılış
|: 15,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9924
17:07922,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 7,41
|Açılış
|: 922,37
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
922,44
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler17:07
|ASELS
|27,90
|3.462.304.940
|% 6,90
|
|YYAPI
|1,25
|27.405.525
|% 5,04
|
|AYGAZ
|33,24
|70.642.901
|% 4,99
|
|AFYON
|3,76
|89.325.188
|% 4,74
|
|ATEKS
|40,00
|18.062.020
|% 4,49
|
|MARTI
|2,03
|6.058.789
|% -9,78
|
|SNKRN
|26,00
|726.399
|% -6,81
|
|DERIM
|4,67
|17.152.969
|% -6,60
|
|SAMAT
|6,97
|18.952.245
|% -4,26
|
|ULUSE
|161,30
|32.999.412
|% -3,99
|
|GARAN
|13,23
|4.792.247.369
|% 4,92
|
|ASELS
|27,90
|3.462.304.940
|% 6,90
|
|THYAO
|35,30
|2.872.835.057
|% -0,90
|
|KARSN
|5,93
|1.686.346.162
|% 3,85
|
|AKBNK
|8,38
|1.648.396.674
|% 4,23
|
|EKGYO
|2,63
|1.256.007.621
|% 2,73
|
|GARAN
|13,23
|4.792.247.369
|% 4,92
|
|ODAS
|2,20
|779.005.004
|% 4,27
|
|YKBNK
|4,58
|1.556.349.407
|% 4,33
|
|KARSN
|5,93
|1.686.346.162
|% 3,85
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7552
|14,7564
|% 0,13
|
|Euro
|16,0100
|16,0216
|% -0,17
|
|Sterlin
|19,1138
|19,2096
|% -0,46
|
|Frank
|15,6892
|15,7837
|% -0,12
|
|Riyal
|3,9236
|3,9433
|% 0,20
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.944
|11,70
|
|Altın Gr.
|920
|920
|5,22
|
|Cumhuriyet
|6.091
|6.183
|21,00
|
|Tam
|6.060
|6.211
|17,94
|
|Yarım
|2.929
|3.004
|8,67
|
|Çeyrek
|1.469
|1.502
|4,34
|
|Gümüş.Ons
|24,59
|24,62
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,64
|-0,01
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,11
|
Seans Raporu
17:07
daha fazla
-
17:23XU100
Endeks 2, 380 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 5 üstünde . İşlem hacmi 40, 903.00 milyon TL de
-
17:23YYAPI
Yüzde 5.04 oranında artışla 1.25 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 207, 776 adet işlem
-
17:20ESCOM
Yüzde 5.54 oranında artışla 7.43 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 104, 996 adet işlem
-
17:19OZKGY
Yüzde 4.75 oranında artışla 9.26 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 210, 994 adet işlem
-
17:19OZKGY
Yüzde 4.75 oranında artışla 9.26 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 210, 994 adet işlem