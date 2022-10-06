***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.05.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıMega Global Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022 - 31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi17.05.2022Tescil Tarihi02.06.2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su02.06.2022 10590Açıklamalar17.05.2022 Tarihinde gerçekleştirilmiş olan Genel Kurul neticesinde 2022 dönemi bağımsız denetim firması olarak onaylanan Mega Global Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş., 02.06.2022 tarihinde tescil edlmiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068471BIST