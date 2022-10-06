***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
06.10.2022 18:24
***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Mega Global Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
17.05.2022
Tescil Tarihi
02.06.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
02.06.2022 10590
Açıklamalar
17.05.2022 Tarihinde gerçekleştirilmiş olan Genel Kurul neticesinde 2022 dönemi bağımsız denetim firması olarak onaylanan Mega Global Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş., 02.06.2022 tarihinde tescil edlmiştir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068471
BIST
18:053.554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.520
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.565
En Düşük
3.508
18:0518,5934
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0094
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,7414
En Düşük
18,5636
18:0518,2258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0381
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3400
|
18,3521
En Düşük
18,1790
18:051.022,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,01
|Açılış
|: 1.022,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.021,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKENR
|3,31
|191.467.874
|% 9,97
|
|ERBOS
|153,50
|236.204.152
|% 9,96
|
|PKART
|22,08
|19.226.414
|% 9,96
|
|GOZDE
|11,27
|156.266.486
|% 9,95
|
|ELITE
|27,62
|49.677.370
|% 9,95
|
|INFO
|9,65
|8.866.931
|% -9,98
|
|KIMMR
|8,88
|9.860.405
|% -9,94
|
|EKIZ
|13,41
|2.038.902
|% -9,94
|
|SNPAM
|13,90
|695.377
|% -6,14
|
|SILVR
|24,98
|11.294.545
|% -4,87
|
|SASA
|85,20
|8.070.917.425
|% 2,96
|
|THYAO
|84,70
|6.068.194.881
|% -0,12
|
|SISE
|29,46
|4.844.093.236
|% 3,88
|
|EKGYO
|4,30
|2.688.844.172
|% 1,90
|
|YKBNK
|8,14
|2.570.773.735
|% 4,23
|
|EKGYO
|4,30
|2.688.844.172
|% 1,90
|
|ZOREN
|4,65
|1.521.826.601
|% -1,90
|
|YKBNK
|8,14
|2.570.773.735
|% 4,23
|
|DOHOL
|5,34
|1.599.634.332
|% 4,50
|
|ISCTR
|8,35
|1.793.322.291
|% 2,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5724
|18,5828
|% -0,01
|
|Euro
|18,2087
|18,2249
|% 0,20
|
|Sterlin
|20,7076
|20,8115
|% 0,20
|
|Frank
|18,6952
|18,8078
|% 0,09
|
|Riyal
|4,9277
|4,9524
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|-0,77
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|0,01
|
|Cumhuriyet
|6.836
|6.939
|27,00
|
|Tam
|6.855
|6.930
|-1,00
|
|Yarım
|3.340
|3.388
|0,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.693
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,72
|20,75
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,38
|12,40
|0,05
|
|B. Petrol
|94,36
|94,36
|-0,06
|