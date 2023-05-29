***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıMega Global Uluslararası Bağımsız Denetim A.ŞHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023 - 31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi28.04.2023Tescil Tarihi11.05.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su12.05.2023 / 10830AçıklamalarSermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde, şirketimizin 2023 yılı faaliyet ve hesaplarının incelenmesi konusunda Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Mega Global Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi hususu Genel Kurul'da onaylanarak 11.05.2023 tarihinde tescil edilmiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154307BIST