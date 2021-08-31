***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler588.505.080 77.882.450 -43.873.237 10.922.400 -514.273.301 -4.575.893 485.724.605 4.105.657 15.000.000 -369.813.572 -155.438.761 94.165.428 -73.676.384 20.489.044Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar-191.981.697 -1.731.744 -193.713.441Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-853 0 -853Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler588.505.080 77.882.450 -43.873.237 10.922.400 -514.273.301 -4.576.746 485.724.605 4.105.657 15.000.000 -525.252.333 -191.981.697 -97.817.122 -75.408.128 -173.225.250Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler588.505.080 77.882.450 -42.651.870 10.922.400 -514.273.301 -4.595.742 485.724.605 4.105.657 15.000.000 -525.244.369 -403.471.974 -308.097.064 -82.627.591 -390.724.655Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-403.471.974 403.471.974 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)-57.704.050 -57.704.050 -1.974.334 -59.678.384Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)2.238.786 2.238.786 0 2.238.786Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler588.505.080 77.882.450 -40.413.084 10.922.400 -514.273.301 -4.595.742 485.724.605 4.105.657 15.000.000 -928.716.343 -57.704.050 -363.562.328 -84.601.925 -448.164.253Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI13.639.609 204.741Dönem Karı (Zararı)-59.678.384 -193.713.443Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler92.191.571 198.614.107Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 792.507 1.141.086Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler8.099.392 343.443Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8.099.392 343.443Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-14.899 0Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-14.899 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler6.361.860 142.834.024Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler6.361.860 142.834.024Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler76.952.711 82.622.659Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler0 -28.327.105İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-18.943.715 -4.290.573Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-12.264.000 11.989.688İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-12.264.000 11.989.688Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.006.665 -8.438.603İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.264.909 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-741.756 -8.438.603Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.708 425.742Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-619.399 -2.136.062Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler629.288 -11.012.900İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)629.288 -11.012.900Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.053.511 7.817.242İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)622.488 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.431.023 7.817.242Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-5.769.252 -2.069.423İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler36.510 -866.257Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)36.998 -866.257Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-488 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları13.569.472 610.091Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler70.137 -405.350YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -206.343Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -206.343FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-13.539.773 -166.666İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.238.786 0Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Girişleri2.238.786 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-15.778.559 -166.666YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)99.836 -168.268NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)99.836 -168.268DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.349.189 4.598.852DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.449.025 4.430.584Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4.449.025 4.349.189Ticari Alacaklar10.815.317 6.650.709İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 74.530 74.530İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10.740.787 6.576.179Diğer Alacaklar238.696.617 235.689.952İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4-6 197.437.772 195.172.863İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 41.258.845 40.517.089Stoklar6.364.975 6.361.267Peşin Ödenmiş Giderler28.858.393 28.238.994Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar36.176 36.176Diğer Dönen Varlıklar266.165 303.163ARA TOPLAM289.486.668 281.629.450TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR289.486.668 281.629.450DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar60.578.900 60.578.900Diğer Alacaklar768.478 768.478İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar768.478 768.478Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 509.663.319 509.663.319Maddi Duran Varlıklar8 147.740.248 148.521.707Maddi Olmayan Duran Varlıklar39.800 50.848TOPLAM DURAN VARLIKLAR718.790.745 719.583.252TOPLAM VARLIKLAR1.008.277.413 1.001.212.702KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 1.157.696.774 1.094.800.609Ticari Borçlar38.370.592 37.741.304İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 191.344 191.344İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar38.179.248 37.549.960Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar4.218.640 3.923.386Diğer Borçlar94.252.628 92.494.371İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4-6 62.426.892 61.804.404İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 31.825.736 30.689.967Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)86.643.588 92.412.840Kısa Vadeli Karşılıklar7.528.182 7.543.081Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler79.215 79.703ARA TOPLAM1.388.789.619 1.328.995.294TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.388.789.619 1.328.995.294UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 65.876.499 61.236.652Diğer Borçlar909.729 909.729İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar909.729 909.729Uzun Vadeli Karşılıklar865.819 795.682Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar865.819 795.682TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER67.652.047 62.942.063TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.456.441.666 1.391.937.357ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-363.562.328 -308.097.064Ödenmiş Sermaye10 588.505.080 588.505.080Sermaye Düzeltme Farkları10 77.882.450 77.882.450Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)10 -40.413.084 -42.651.870Paylara İlişkin Primler (İskontolar)10 10.922.400 10.922.400Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi10 -514.273.301 -514.273.301Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)481.128.863 481.128.863Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)10 481.128.863 481.128.863Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)10 -4.595.742 -4.595.742Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)10 485.724.605 485.724.605Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 4.105.657 4.105.657Diğer Yedekler10 15.000.000 15.000.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10 -928.716.343 -525.244.369Net Dönem Karı veya Zararı-57.704.050 -403.471.974Kontrol Gücü Olmayan Paylar10 -84.601.925 -82.627.591TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-448.164.253 -390.724.655TOPLAM KAYNAKLAR1.008.277.413 1.001.212.702Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 13.690.194 18.207.441Satışların Maliyeti-923.601 -6.975.743TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)12.766.593 11.231.698BRÜT KAR (ZARAR)12.766.593 11.231.698Genel Yönetim Giderleri-691.792 -4.339.927Pazarlama Giderleri0 -100.232Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler7.317.505 1.740.862Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-13.484.618 -8.929.151ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.907.688 -396.750Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler17.728.499 4.593.704FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)23.636.187 4.196.954Finansman Giderleri12 -83.314.571 -226.237.502SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-59.678.384 -222.040.548Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 28.327.105Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri13 0 28.327.105SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-59.678.384 -193.713.443DÖNEM KARI (ZARARI)-59.678.384 -193.713.443Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-1.974.334 -1.731.746Ana Ortaklık Payları-57.704.050 -191.981.697Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 14 -0,09800000 -0,32600000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 -851Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 -1.064Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 213Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 213Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 -851TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-59.678.384 -193.714.294Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-1.974.334 -1.731.744Ana Ortaklık Payları-57.704.050 -191.982.550http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961097BIST