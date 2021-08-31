***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
31.08.2021 21:34
***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
588.505.080 77.882.450 -43.873.237 10.922.400 -514.273.301 -4.575.893 485.724.605 4.105.657 15.000.000 -369.813.572 -155.438.761 94.165.428 -73.676.384 20.489.044
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
-191.981.697 -1.731.744 -193.713.441
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-853 0 -853
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
588.505.080 77.882.450 -43.873.237 10.922.400 -514.273.301 -4.576.746 485.724.605 4.105.657 15.000.000 -525.252.333 -191.981.697 -97.817.122 -75.408.128 -173.225.250
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
588.505.080 77.882.450 -42.651.870 10.922.400 -514.273.301 -4.595.742 485.724.605 4.105.657 15.000.000 -525.244.369 -403.471.974 -308.097.064 -82.627.591 -390.724.655
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-403.471.974 403.471.974 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-57.704.050 -57.704.050 -1.974.334 -59.678.384
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
2.238.786 2.238.786 0 2.238.786
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
588.505.080 77.882.450 -40.413.084 10.922.400 -514.273.301 -4.595.742 485.724.605 4.105.657 15.000.000 -928.716.343 -57.704.050 -363.562.328 -84.601.925 -448.164.253
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.639.609 204.741
Dönem Karı (Zararı)
-59.678.384 -193.713.443
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
92.191.571 198.614.107
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 792.507 1.141.086
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
8.099.392 343.443
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.099.392 343.443
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-14.899 0
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-14.899 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6.361.860 142.834.024
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
6.361.860 142.834.024
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
76.952.711 82.622.659
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0 -28.327.105
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-18.943.715 -4.290.573
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.264.000 11.989.688
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-12.264.000 11.989.688
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.006.665 -8.438.603
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.264.909 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-741.756 -8.438.603
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.708 425.742
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-619.399 -2.136.062
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
629.288 -11.012.900
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
629.288 -11.012.900
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.053.511 7.817.242
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
622.488 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.431.023 7.817.242
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-5.769.252 -2.069.423
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
36.510 -866.257
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
36.998 -866.257
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-488 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
13.569.472 610.091
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
70.137 -405.350
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -206.343
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -206.343
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.539.773 -166.666
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.238.786 0
Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.238.786 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-15.778.559 -166.666
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
99.836 -168.268
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
99.836 -168.268
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.349.189 4.598.852
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.449.025 4.430.584
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4.449.025 4.349.189
Ticari Alacaklar
10.815.317 6.650.709
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 74.530 74.530
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10.740.787 6.576.179
Diğer Alacaklar
238.696.617 235.689.952
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4-6 197.437.772 195.172.863
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 41.258.845 40.517.089
Stoklar
6.364.975 6.361.267
Peşin Ödenmiş Giderler
28.858.393 28.238.994
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
36.176 36.176
Diğer Dönen Varlıklar
266.165 303.163
ARA TOPLAM
289.486.668 281.629.450
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
289.486.668 281.629.450
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
60.578.900 60.578.900
Diğer Alacaklar
768.478 768.478
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
768.478 768.478
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 509.663.319 509.663.319
Maddi Duran Varlıklar
8 147.740.248 148.521.707
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
39.800 50.848
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
718.790.745 719.583.252
TOPLAM VARLIKLAR
1.008.277.413 1.001.212.702
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 1.157.696.774 1.094.800.609
Ticari Borçlar
38.370.592 37.741.304
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 191.344 191.344
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
38.179.248 37.549.960
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.218.640 3.923.386
Diğer Borçlar
94.252.628 92.494.371
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4-6 62.426.892 61.804.404
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 31.825.736 30.689.967
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
86.643.588 92.412.840
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.528.182 7.543.081
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
79.215 79.703
ARA TOPLAM
1.388.789.619 1.328.995.294
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.388.789.619 1.328.995.294
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 65.876.499 61.236.652
Diğer Borçlar
909.729 909.729
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
909.729 909.729
Uzun Vadeli Karşılıklar
865.819 795.682
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
865.819 795.682
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
67.652.047 62.942.063
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.456.441.666 1.391.937.357
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-363.562.328 -308.097.064
Ödenmiş Sermaye
10 588.505.080 588.505.080
Sermaye Düzeltme Farkları
10 77.882.450 77.882.450
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
10 -40.413.084 -42.651.870
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
10 10.922.400 10.922.400
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
10 -514.273.301 -514.273.301
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
481.128.863 481.128.863
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 481.128.863 481.128.863
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -4.595.742 -4.595.742
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 485.724.605 485.724.605
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 4.105.657 4.105.657
Diğer Yedekler
10 15.000.000 15.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 -928.716.343 -525.244.369
Net Dönem Karı veya Zararı
-57.704.050 -403.471.974
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
10 -84.601.925 -82.627.591
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-448.164.253 -390.724.655
TOPLAM KAYNAKLAR
1.008.277.413 1.001.212.702
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
11 13.690.194 18.207.441
Satışların Maliyeti
-923.601 -6.975.743
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.766.593 11.231.698
BRÜT KAR (ZARAR)
12.766.593 11.231.698
Genel Yönetim Giderleri
-691.792 -4.339.927
Pazarlama Giderleri
0 -100.232
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
7.317.505 1.740.862
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-13.484.618 -8.929.151
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.907.688 -396.750
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17.728.499 4.593.704
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
23.636.187 4.196.954
Finansman Giderleri
12 -83.314.571 -226.237.502
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-59.678.384 -222.040.548
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 28.327.105
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 0 28.327.105
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-59.678.384 -193.713.443
DÖNEM KARI (ZARARI)
-59.678.384 -193.713.443
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.974.334 -1.731.746
Ana Ortaklık Payları
-57.704.050 -191.981.697
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 14 -0,09800000 -0,32600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -851
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -1.064
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 213
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 213
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 -851
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-59.678.384 -193.714.294
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.974.334 -1.731.744
Ana Ortaklık Payları
-57.704.050 -191.982.550
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961097
BIST