***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler588.505.080 77.882.450 -43.873.237 10.922.400 -514.273.301 -4.575.893 485.724.605 4.105.657 15.000.000 -369.813.572 -155.438.761 94.165.428 -73.676.384 20.489.044Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-155.438.761 155.438.761 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)114.207 114.207 0 114.207Dönem Karı (Zararı)-244.943.749 -244.943.749 -3.415.053 -248.358.802Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler588.505.080 77.882.450 -43.873.237 10.922.400 -514.273.301 -4.461.686 485.724.605 4.105.657 15.000.000 -525.252.333 -244.943.749 -150.664.114 -77.091.437 -227.755.551Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler588.505.080 77.882.450 -42.651.870 10.922.400 -514.273.301 -4.595.742 485.724.605 4.105.657 15.000.000 -525.244.369 -403.471.974 -308.097.064 -82.627.591 -390.724.655Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-403.471.974 403.471.974 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)-120.486.848 -120.486.848 -5.240.001 -125.726.849Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)2.238.786 2.238.786 0 2.238.786Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler588.505.080 77.882.450 -40.413.084 10.922.400 -514.273.301 -4.595.742 485.724.605 4.105.657 15.000.000 -928.716.343 -120.486.848 -426.345.126 -87.867.592 -514.212.718Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI23.642.051 494.256Dönem Karı (Zararı)-125.726.849 -248.358.802Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler167.148.129 261.608.425Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 1.582.339 2.855.602Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler8.099.392 269.466Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8.099.392 269.466Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-12.940 0Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-12.940 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler7.936.133 193.706.787Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler7.936.133 193.706.787Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler149.543.205 93.132.440Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler0 -28.355.870İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-17.922.266 -12.548.107Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.328.249 5.757.908İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.328.249 5.757.908Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler22.132.225 -10.799.634İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)22.130.120 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)2.105 -10.799.634Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler0 458.496Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)3.041.379 -2.847.798Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler602.031 -8.651.765İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)602.031 -8.651.765Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-20.003.051 3.600.002İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-23.409.872 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3.406.821 3.600.002Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-19.527.485 -281.139İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-839.116 215.823Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-838.497 215.823Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-619 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları23.499.014 701.516Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler143.037 -207.260YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.625.275 -203.443Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -203.443Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -203.443Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.625.275 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-20.874.846 -166.666İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.238.786 0Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Girişleri2.238.786 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-23.113.632 -166.666YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)141.930 124.147NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)141.930 124.147DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.349.189 4.598.852DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.491.119 4.722.999Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4.491.119 4.349.189Ticari Alacaklar1.879.566 6.650.709İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 74.530 74.530İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.805.036 6.576.179Diğer Alacaklar213.557.727 235.689.952İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4-6 173.042.743 195.172.863İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 40.514.984 40.517.089Stoklar6.361.267 6.361.267Peşin Ödenmiş Giderler25.197.615 28.238.994İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler25.197.615 28.238.994Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar913.642 36.176Diğer Dönen Varlıklar264.194 303.163ARA TOPLAM252.665.130 281.629.450TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR252.665.130 281.629.450DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 60.578.900 60.578.900Diğer Alacaklar768.478 768.478İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar768.478 768.478Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 512.288.594 509.663.319Maddi Duran Varlıklar8 146.959.805 148.521.707Maddi Olmayan Duran Varlıklar30.411 50.848Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar30.411 50.848TOPLAM DURAN VARLIKLAR720.626.188 719.583.252TOPLAM VARLIKLAR973.291.318 1.001.212.702KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 1.220.951.206 1.094.800.609Ticari Borçlar38.343.335 37.741.304İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 191.344 191.344İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar38.151.991 37.549.960Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar4.531.237 3.923.386Diğer Borçlar71.883.469 92.494.371İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4-6 38.394.532 61.804.404İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 33.488.937 30.689.967Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)72.885.355 92.412.840İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)72.885.355 92.412.840Kısa Vadeli Karşılıklar7.530.141 7.543.081Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar7.530.141 7.543.081Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler79.084 79.703ARA TOPLAM1.416.203.827 1.328.995.294TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.416.203.827 1.328.995.294UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 69.451.761 61.236.652Diğer Borçlar909.729 909.729İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 909.729 909.729Uzun Vadeli Karşılıklar938.719 795.682Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar938.719 795.682TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER71.300.209 62.942.063TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.487.504.036 1.391.937.357ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-426.345.126 -308.097.064Ödenmiş Sermaye10 588.505.080 588.505.080Sermaye Düzeltme Farkları77.882.450 77.882.450Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)10 -40.413.084 -42.651.870Paylara İlişkin Primler (İskontolar)10 10.922.400 10.922.400Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-514.273.301 -514.273.301Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)481.128.863 481.128.863Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)481.128.863 481.128.863Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)10 485.724.605 485.724.605Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.595.742 -4.595.742Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 4.105.657 4.105.657Diğer Yedekler15.000.000 15.000.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-928.716.343 -525.244.369Net Dönem Karı veya Zararı-120.486.848 -403.471.974Kontrol Gücü Olmayan Paylar-87.867.592 -82.627.591TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-514.212.718 -390.724.655TOPLAM KAYNAKLAR973.291.318 1.001.212.702Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28.707.262 15.017.068 26.326.885 8.119.444Satışların Maliyeti-1.852.124 -928.523 -8.667.628 -1.691.885TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)26.855.138 14.088.545 17.659.257 6.427.559BRÜT KAR (ZARAR)26.855.138 14.088.545 17.659.257 6.427.559Genel Yönetim Giderleri-1.288.411 -596.619 -8.243.120 -3.903.193Pazarlama Giderleri0 0 -147.499 -47.267Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12.009.287 4.691.782 4.576.497 2.835.635Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-24.457.159 -10.972.541 -10.115.224 -1.186.073ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)13.118.855 7.211.167 3.729.911 4.126.661Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18.633.634 905.135 7.019.852 2.426.148Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0 -247.052 -247.052FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)31.752.489 8.116.302 10.502.711 6.305.757Finansman Giderleri12 -157.479.338 -74.164.767 -287.217.383 -60.979.881SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-125.726.849 -66.048.465 -276.714.672 -54.674.124Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0 28.355.870 28.765Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri13 0 0 28.355.870 28.765SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-125.726.849 -66.048.465 -248.358.802 -54.645.359DÖNEM KARI (ZARARI)-125.726.849 -66.048.465 -248.358.802 -54.645.359Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-5.240.001 -3.265.667 -3.415.053 -1.683.307Ana Ortaklık Payları-120.486.848 -62.782.798 -244.943.749 -52.962.052Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 14 -0,20500000 -0,10670000 -0,41600000 -0,09000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 114.207 115.058Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 142.759 143.823Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 -28.552 -28.765Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0 -28.552 -28.765Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 114.207 115.058TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-125.726.849 -66.048.465 -248.244.595 -54.530.301Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-5.240.001 -3.265.667 -3.415.053 -1.683.309Ana Ortaklık Payları-120.486.848 -62.782.798 -244.829.542 -52.846.992http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965981BIST