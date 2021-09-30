***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
30.09.2021 20:28
***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
588.505.080 77.882.450 -43.873.237 10.922.400 -514.273.301 -4.575.893 485.724.605 4.105.657 15.000.000 -369.813.572 -155.438.761 94.165.428 -73.676.384 20.489.044
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-155.438.761 155.438.761 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
114.207 114.207 0 114.207
Dönem Karı (Zararı)
-244.943.749 -244.943.749 -3.415.053 -248.358.802
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
588.505.080 77.882.450 -43.873.237 10.922.400 -514.273.301 -4.461.686 485.724.605 4.105.657 15.000.000 -525.252.333 -244.943.749 -150.664.114 -77.091.437 -227.755.551
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
588.505.080 77.882.450 -42.651.870 10.922.400 -514.273.301 -4.595.742 485.724.605 4.105.657 15.000.000 -525.244.369 -403.471.974 -308.097.064 -82.627.591 -390.724.655
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-403.471.974 403.471.974 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-120.486.848 -120.486.848 -5.240.001 -125.726.849
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
2.238.786 2.238.786 0 2.238.786
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
588.505.080 77.882.450 -40.413.084 10.922.400 -514.273.301 -4.595.742 485.724.605 4.105.657 15.000.000 -928.716.343 -120.486.848 -426.345.126 -87.867.592 -514.212.718
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.642.051 494.256
Dönem Karı (Zararı)
-125.726.849 -248.358.802
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
167.148.129 261.608.425
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 1.582.339 2.855.602
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
8.099.392 269.466
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.099.392 269.466
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-12.940 0
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-12.940 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7.936.133 193.706.787
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
7.936.133 193.706.787
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
149.543.205 93.132.440
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0 -28.355.870
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-17.922.266 -12.548.107
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.328.249 5.757.908
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.328.249 5.757.908
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
22.132.225 -10.799.634
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
22.130.120 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.105 -10.799.634
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 458.496
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
3.041.379 -2.847.798
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
602.031 -8.651.765
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
602.031 -8.651.765
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.003.051 3.600.002
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-23.409.872 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.406.821 3.600.002
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-19.527.485 -281.139
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-839.116 215.823
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-838.497 215.823
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-619 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
23.499.014 701.516
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
143.037 -207.260
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.625.275 -203.443
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -203.443
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -203.443
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.625.275 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.874.846 -166.666
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.238.786 0
Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.238.786 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-23.113.632 -166.666
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
141.930 124.147
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
141.930 124.147
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.349.189 4.598.852
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.491.119 4.722.999
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4.491.119 4.349.189
Ticari Alacaklar
1.879.566 6.650.709
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 74.530 74.530
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.805.036 6.576.179
Diğer Alacaklar
213.557.727 235.689.952
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4-6 173.042.743 195.172.863
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 40.514.984 40.517.089
Stoklar
6.361.267 6.361.267
Peşin Ödenmiş Giderler
25.197.615 28.238.994
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
25.197.615 28.238.994
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
913.642 36.176
Diğer Dönen Varlıklar
264.194 303.163
ARA TOPLAM
252.665.130 281.629.450
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
252.665.130 281.629.450
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6 60.578.900 60.578.900
Diğer Alacaklar
768.478 768.478
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
768.478 768.478
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 512.288.594 509.663.319
Maddi Duran Varlıklar
8 146.959.805 148.521.707
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
30.411 50.848
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
30.411 50.848
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
720.626.188 719.583.252
TOPLAM VARLIKLAR
973.291.318 1.001.212.702
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 1.220.951.206 1.094.800.609
Ticari Borçlar
38.343.335 37.741.304
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 191.344 191.344
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
38.151.991 37.549.960
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.531.237 3.923.386
Diğer Borçlar
71.883.469 92.494.371
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4-6 38.394.532 61.804.404
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 33.488.937 30.689.967
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
72.885.355 92.412.840
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
72.885.355 92.412.840
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.530.141 7.543.081
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7.530.141 7.543.081
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
79.084 79.703
ARA TOPLAM
1.416.203.827 1.328.995.294
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.416.203.827 1.328.995.294
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 69.451.761 61.236.652
Diğer Borçlar
909.729 909.729
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 909.729 909.729
Uzun Vadeli Karşılıklar
938.719 795.682
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
938.719 795.682
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
71.300.209 62.942.063
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.487.504.036 1.391.937.357
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-426.345.126 -308.097.064
Ödenmiş Sermaye
10 588.505.080 588.505.080
Sermaye Düzeltme Farkları
77.882.450 77.882.450
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
10 -40.413.084 -42.651.870
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
10 10.922.400 10.922.400
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-514.273.301 -514.273.301
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
481.128.863 481.128.863
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
481.128.863 481.128.863
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
10 485.724.605 485.724.605
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.595.742 -4.595.742
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 4.105.657 4.105.657
Diğer Yedekler
15.000.000 15.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-928.716.343 -525.244.369
Net Dönem Karı veya Zararı
-120.486.848 -403.471.974
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-87.867.592 -82.627.591
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-514.212.718 -390.724.655
TOPLAM KAYNAKLAR
973.291.318 1.001.212.702
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
28.707.262 15.017.068 26.326.885 8.119.444
Satışların Maliyeti
-1.852.124 -928.523 -8.667.628 -1.691.885
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
26.855.138 14.088.545 17.659.257 6.427.559
BRÜT KAR (ZARAR)
26.855.138 14.088.545 17.659.257 6.427.559
Genel Yönetim Giderleri
-1.288.411 -596.619 -8.243.120 -3.903.193
Pazarlama Giderleri
0 0 -147.499 -47.267
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12.009.287 4.691.782 4.576.497 2.835.635
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-24.457.159 -10.972.541 -10.115.224 -1.186.073
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.118.855 7.211.167 3.729.911 4.126.661
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18.633.634 905.135 7.019.852 2.426.148
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0 -247.052 -247.052
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
31.752.489 8.116.302 10.502.711 6.305.757
Finansman Giderleri
12 -157.479.338 -74.164.767 -287.217.383 -60.979.881
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-125.726.849 -66.048.465 -276.714.672 -54.674.124
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 28.355.870 28.765
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 0 0 28.355.870 28.765
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-125.726.849 -66.048.465 -248.358.802 -54.645.359
DÖNEM KARI (ZARARI)
-125.726.849 -66.048.465 -248.358.802 -54.645.359
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-5.240.001 -3.265.667 -3.415.053 -1.683.307
Ana Ortaklık Payları
-120.486.848 -62.782.798 -244.943.749 -52.962.052
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 14 -0,20500000 -0,10670000 -0,41600000 -0,09000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 114.207 115.058
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 142.759 143.823
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 -28.552 -28.765
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 -28.552 -28.765
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 114.207 115.058
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-125.726.849 -66.048.465 -248.244.595 -54.530.301
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-5.240.001 -3.265.667 -3.415.053 -1.683.309
Ana Ortaklık Payları
-120.486.848 -62.782.798 -244.829.542 -52.846.992
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965981
BIST