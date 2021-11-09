***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler588.505.080 77.882.450 -43.873.237 10.922.400 -514.273.301 -4.575.893 485.724.605 4.105.657 15.000.000 -369.813.572 -155.438.761 94.165.428 -73.676.384 20.489.044Transferler-155.438.761 155.438.761Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-19.849Dönem Karı (Zararı)-403.471.974 -403.471.974 -8.951.207 -412.423.181Sermaye Arttırımı-19.849 0 -19.849Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)1.221.367 1.221.367 0 1.221.367Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)7.964 7.964 0 7.964Dönem Sonu Bakiyeler588.505.080 77.882.450 -42.651.870 10.922.400 -514.273.301 -4.595.742 485.724.605 4.105.657 15.000.000 -525.244.369 -403.471.974 -308.097.064 -82.627.591 -390.724.655Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler588.505.080 77.882.450 -42.651.870 10.922.400 -514.273.301 -4.595.742 485.724.605 4.105.657 15.000.000 -525.244.369 -403.471.974 -308.097.064 -82.627.591 -390.724.655Transferler-403.471.974 403.471.974Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-18.425.109 18.425.109Dönem Karı (Zararı)-110.677.550 -110.677.550 -6.430.436 -117.107.986Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)2.238.786 2.238.786 0 2.238.786Dönem Sonu Bakiyeler588.505.080 77.882.450 -40.413.084 10.922.400 -514.273.301 -4.595.742 467.299.496 4.105.657 15.000.000 -910.291.234 -110.677.550 -416.535.828 -89.058.027 -505.593.855Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI42.433.022 494.256Dönem Karı (Zararı)-117.107.986 -248.358.802Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler178.043.800 261.608.425Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13-14-15 2.282.039 2.855.602Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler8.099.392 269.466Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8-9 8.099.392 269.466Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler27.641 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 38.622 0Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 -10.981 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler13.461.925 193.706.787Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler25-27 13.461.925 193.706.787Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler25-27 147.061.155 93.132.440Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 0 -28.355.870Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler7.111.648 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler14 7.111.648 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-18.502.792 -12.548.107Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)3 0 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.643.188 5.757.908İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -3.643.188 5.757.908Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7.723.113 -10.799.634İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)4-9 14.267.119 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -6.544.006 -10.799.634Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -1.364 458.496Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 2.872.794 -2.847.798Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler24.864.426 -8.651.765İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 24.864.426 -8.651.765Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-13.213.614 3.600.002İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4-9 -23.204.621 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 9.991.007 3.600.002Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11 -31.000.571 -281.139İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.104.388 215.823Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)12-19 -6.104.388 215.823Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)20 0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları42.433.022 701.516Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler19 0 -207.260YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-13.626.475 -203.443Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9.913.000 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 9.913.000 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -203.443Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 0 -203.443Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -23.539.475 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-28.537.794 -166.666İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.238.786 0Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Girişleri21 2.238.786 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -30.776.580 -166.666YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)268.753 124.147NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)268.753 124.147DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.349.189 4.598.852DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 4.617.942 4.722.999Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 4.617.942 4.349.189Ticari Alacaklar2.194.505 6.650.709İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4-8 74.530 74.530İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 2.119.975 6.576.179Diğer Alacaklar227.966.839 235.689.952İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4-9 180.905.744 195.172.863İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 47.061.095 40.517.089Stoklar10 6.362.631 6.361.267Peşin Ödenmiş Giderler11 25.366.200 28.238.994İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler25.366.200 28.238.994Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar12 913.642 36.176Diğer Dönen Varlıklar19 5.530.085 303.163ARA TOPLAM272.951.844 281.629.450TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR272.951.844 281.629.450DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 60.578.900 60.578.900Diğer Alacaklar768.478 768.478İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4-9 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 768.478 768.478Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 533.202.794 509.663.319Maddi Duran Varlıklar14 129.244.618 148.521.707Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 21.250 50.848Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar21.250 50.848TOPLAM DURAN VARLIKLAR723.816.040 719.583.252TOPLAM VARLIKLAR996.767.884 1.001.212.702KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 1.216.640.840 1.094.800.609Ticari Borçlar62.605.730 37.741.304İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4-8 191.344 191.344İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 62.414.386 37.549.960Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 4.663.938 3.923.386Diğer Borçlar78.535.719 92.494.371İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4-9 38.599.783 61.804.404İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 39.935.936 30.689.967Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)61.412.269 92.412.840İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)61.412.269 92.412.840Kısa Vadeli Karşılıklar17 7.532.100 7.543.081Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar7.532.100 7.543.081Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 79.703 79.703ARA TOPLAM1.431.470.299 1.328.995.294TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.431.470.299 1.328.995.294UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 69.142.921 61.236.652Diğer Borçlar914.215 909.729İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4-9 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 914.215 909.729Uzun Vadeli Karşılıklar834.304 795.682Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 834.304 795.682Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü28 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER70.891.440 62.942.063TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.502.361.739 1.391.937.357ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-416.535.828 -308.097.064Ödenmiş Sermaye21 588.505.080 588.505.080Sermaye Düzeltme Farkları21 77.882.450 77.882.450Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)21 -40.413.084 -42.651.870Paylara İlişkin Primler (İskontolar)21 10.922.400 10.922.400Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi21 -514.273.301 -514.273.301Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)462.703.754 481.128.863Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 462.703.754 481.128.863Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 -4.595.742 -4.595.742Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 467.299.496 485.724.605Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21 4.105.657 4.105.657Diğer Yedekler21 15.000.000 15.000.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 -910.291.234 -525.244.369Net Dönem Karı veya Zararı-110.677.550 -403.471.974Kontrol Gücü Olmayan Paylar-89.058.027 -82.627.591TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-505.593.855 -390.724.655TOPLAM KAYNAKLAR996.767.884 1.001.212.702Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 38.935.683 10.228.421 38.756.303 12.429.418Satışların Maliyeti22 -3.191.663 -1.339.539 -10.435.677 -1.768.049TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)35.744.020 8.888.882 28.320.626 10.661.369BRÜT KAR (ZARAR)35.744.020 8.888.882 28.320.626 10.661.369Genel Yönetim Giderleri23 -3.267.043 -1.978.632 -10.180.732 -1.937.612Pazarlama Giderleri23 0 0 -1.318.589 -1.171.090Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 20.603.531 8.594.244 5.756.677 1.180.180Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -23.141.016 1.316.143 -10.761.989 -646.765ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)29.939.492 16.820.637 11.815.993 8.086.082Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 20.587.250 1.953.616 8.925.908 1.906.056Yatırım Faaliyetlerinden Giderler26 -7.111.648 -7.111.648 -118.117 128.935FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)43.415.094 11.662.605 20.623.784 10.121.073Finansman Gelirleri27 0 0 0 0Finansman Giderleri27 -160.523.080 -3.043.742 -486.726.990 -199.509.607SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-117.107.986 8.618.863 -466.103.206 -189.388.534Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0 28.356.268 398Dönem Vergi (Gideri) Geliri28 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 0 0 28.356.268 398SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-117.107.986 8.618.863 -437.746.938 -189.388.136DÖNEM KARI (ZARARI)-117.107.986 8.618.863 -437.746.938 -189.388.136Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-6.430.436 -1.190.435 -6.159.779 -2.744.726Ana Ortaklık Payları-110.677.550 9.809.298 -431.587.159 -186.643.410Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 -0,18800000 0,01700000 -0,73300000 -0,31700000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 115.799 1.592Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 0 0 144.749 1.990Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 -28.950 -398Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 0 0 -28.950 -398Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 115.799 1.592TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-117.107.986 8.618.863 -437.631.139 -189.386.544Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-6.430.436 -1.190.435 -6.159.779 -2.744.726Ana Ortaklık Payları-110.677.550 9.809.298 -431.471.360 -186.641.818http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976367BIST