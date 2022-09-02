***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
02.09.2022 20:28
***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
588.505.080 77.882.450 -42.651.870 10.922.400 -514.273.301 -4.595.742 485.724.605 4.105.657 15.000.000 -525.244.369 -403.471.974 -308.097.064 -82.627.591 -390.724.655
Transferler
-403.471.974 403.471.974
Dönem Karı (Zararı)
-120.486.848 -120.486.848 -5.240.001 -125.726.849
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
2.238.786 2.238.786 2.238.786
Dönem Sonu Bakiyeler
588.505.080 77.882.450 -40.413.084 10.922.400 -514.273.301 -4.595.742 485.724.605 4.105.657 15.000.000 -928.716.343 -120.486.848 -426.345.126 -87.867.592 -514.212.718
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
588.505.080 77.882.450 -37.076.027 10.922.400 -514.273.301 -4.574.410 561.825.948 4.172.119 15.000.000 -910.729.592 -62.867.315 -271.212.648 -100.606.671 -371.819.319
Transferler
-65.600.642 62.867.315 -2.733.327 0 -2.733.327
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-230.776 -230.776 0 -230.776
Dönem Karı (Zararı)
-498.802.222 -498.802.222 -57.976.788 -556.779.010
Dönem Sonu Bakiyeler
588.505.080 77.882.450 -37.076.027 10.922.400 -514.273.301 -4.805.186 561.825.948 4.172.119 15.000.000 -976.330.234 -498.802.222 -772.978.973 -158.583.459 -931.562.432
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-346.659.059 23.642.051
Dönem Karı (Zararı)
-556.779.010 -125.726.849
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
31.639.821 167.148.129
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19.552.511 1.582.339
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 8.099.392
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 8.099.392
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9.707.463 -12.940
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
91.354 0
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -12.940
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9.616.109 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 7.936.133
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0 7.936.133
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 149.543.205
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.379.847 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
178.350.586 -17.922.266
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8.837.839 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.399.191 -3.328.249
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8.399.191 -3.328.249
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
40.350.838 22.132.225
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
20.174.118 22.130.120
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
20.176.720 2.105
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
39.780.047 3.041.379
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
117.964.964 602.031
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
117.964.964 602.031
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-916.448 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
837.214 -20.003.051
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-10.140.208 -23.409.872
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10.977.422 3.406.821
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-37.830.062 -19.527.485
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
927.003 -839.116
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
927.003 -838.497
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 -619
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-346.788.603 23.499.014
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
129.544 143.037
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-45.747 -2.625.275
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
235.120.003 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.824 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-235.155.926 -2.625.275
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
345.986.730 -20.874.846
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
348.941.009 0
Kredilerden Nakit Girişleri
348.941.009 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -23.113.632
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -23.113.632
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2.954.279 2.238.786
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-718.076 141.930
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-718.076 141.930
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.433.339 4.349.189
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.715.263 4.491.119
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3.715.263 4.433.339
Ticari Alacaklar
9.560.987 17.960.178
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 , 6 74.529 74.530
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 9.486.458 17.885.648
Diğer Alacaklar
174.399.610 214.750.448
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 , 7 164.896.355 185.070.473
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 9.503.255 29.679.975
Peşin Ödenmiş Giderler
2.438.009 43.405.599
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 913.642
Diğer Dönen Varlıklar
321.928 335.289
ARA TOPLAM
190.435.797 281.798.495
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
190.435.797 281.798.495
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
51.741.060 60.578.899
Diğer Alacaklar
768.478 768.478
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 768.478 768.478
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 1.329.645.732 1.128.130.729
Maddi Duran Varlıklar
8 439.396 221.461.163
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
120.002.265 120.012.089
Peşin Ödenmiş Giderler
6.160.802 4.973.259
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.508.757.733 1.535.924.617
TOPLAM VARLIKLAR
1.699.193.530 1.817.723.112
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 2.090.402.662 1.693.675.162
Ticari Borçlar
305.295.044 187.330.080
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 , 6 191.343 191.344
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 305.103.701 187.138.736
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.986.937 3.903.385
Diğer Borçlar
89.028.487 85.465.290
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 , 7 26.049.665 36.189.873
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 62.978.822 49.275.417
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
69.569.506 107.399.568
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2.379.847 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
17.271.876 7.526.223
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
129.544 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17.142.332 7.526.223
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
79.703 79.703
ARA TOPLAM
2.577.014.062 2.085.379.411
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.577.014.062 2.085.379.411
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 47.812.398 95.598.889
Diğer Borçlar
5.099.085 7.825.068
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 5.099.085 7.825.068
Uzun Vadeli Karşılıklar
830.417 739.063
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
830.417 739.063
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
53.741.900 104.163.020
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.630.755.962 2.189.542.431
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-772.978.973 -271.212.648
Ödenmiş Sermaye
11 588.505.080 588.505.080
Sermaye Düzeltme Farkları
11 77.882.450 77.882.450
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
11 -37.076.027 -37.076.027
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11 10.922.400 10.922.400
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-514.273.301 -514.273.301
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
557.020.762 557.251.538
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
557.020.762 557.251.538
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.805.186 -4.574.410
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 561.825.948 561.825.948
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 4.172.119 4.172.119
Diğer Yedekler
15.000.000 15.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-976.330.234 -910.729.592
Net Dönem Karı veya Zararı
-498.802.222 -62.867.315
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-158.583.459 -100.606.671
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-931.562.432 -371.819.319
TOPLAM KAYNAKLAR
1.699.193.530 1.817.723.112
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
12 43.872.068 22.748.510 28.707.262 15.017.068
Satışların Maliyeti
12 -10.939.740 -4.631.442 -1.852.124 -928.523
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
32.932.328 18.117.068 26.855.138 14.088.545
BRÜT KAR (ZARAR)
32.932.328 18.117.068 26.855.138 14.088.545
Genel Yönetim Giderleri
-9.507.170 -8.866.214 -1.288.411 -596.619
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22.584.187 14.263.766 12.009.287 4.691.782
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-112.010.817 -79.804.624 -24.457.159 -10.972.541
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-66.001.472 -56.290.004 13.118.855 7.211.167
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0 18.633.634 905.135
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-66.001.472 -56.290.004 31.752.489 8.116.302
Finansman Giderleri
13 -490.777.538 -166.218.275 -157.479.338 -74.164.767
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-556.779.010 -222.508.279 -125.726.849 -66.048.465
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-556.779.010 -222.508.279 -125.726.849 -66.048.465
DÖNEM KARI (ZARARI)
-556.779.010 -222.508.279 -125.726.849 -66.048.465
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-57.976.788 -3.386.606 -5.240.001 -3.265.667
Ana Ortaklık Payları
-498.802.222 -219.121.673 -120.486.848 -62.782.798
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,84800000 -0,37300000 -0,20500000 -0,10700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-230.776 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-230.776 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-230.776 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-557.009.786 -222.508.279 -125.726.849 -66.048.465
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-57.976.788 -3.386.606 -5.240.001 -3.265.667
Ana Ortaklık Payları
-499.032.998 -219.121.673 -120.486.848 -62.782.798
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059790
BIST