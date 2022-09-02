***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler588.505.080 77.882.450 -42.651.870 10.922.400 -514.273.301 -4.595.742 485.724.605 4.105.657 15.000.000 -525.244.369 -403.471.974 -308.097.064 -82.627.591 -390.724.655Transferler-403.471.974 403.471.974Dönem Karı (Zararı)-120.486.848 -120.486.848 -5.240.001 -125.726.849Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)2.238.786 2.238.786 2.238.786Dönem Sonu Bakiyeler588.505.080 77.882.450 -40.413.084 10.922.400 -514.273.301 -4.595.742 485.724.605 4.105.657 15.000.000 -928.716.343 -120.486.848 -426.345.126 -87.867.592 -514.212.718Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler588.505.080 77.882.450 -37.076.027 10.922.400 -514.273.301 -4.574.410 561.825.948 4.172.119 15.000.000 -910.729.592 -62.867.315 -271.212.648 -100.606.671 -371.819.319Transferler-65.600.642 62.867.315 -2.733.327 0 -2.733.327Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-230.776 -230.776 0 -230.776Dönem Karı (Zararı)-498.802.222 -498.802.222 -57.976.788 -556.779.010Dönem Sonu Bakiyeler588.505.080 77.882.450 -37.076.027 10.922.400 -514.273.301 -4.805.186 561.825.948 4.172.119 15.000.000 -976.330.234 -498.802.222 -772.978.973 -158.583.459 -931.562.432Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-346.659.059 23.642.051Dönem Karı (Zararı)-556.779.010 -125.726.849Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler31.639.821 167.148.129Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler19.552.511 1.582.339Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 8.099.392Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 8.099.392Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler9.707.463 -12.940Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler91.354 0Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -12.940Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9.616.109 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 7.936.133Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler0 7.936.133Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 149.543.205Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.379.847 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler178.350.586 -17.922.266Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)8.837.839 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8.399.191 -3.328.249İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8.399.191 -3.328.249Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler40.350.838 22.132.225İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)20.174.118 22.130.120İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)20.176.720 2.105Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)39.780.047 3.041.379Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler117.964.964 602.031İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)117.964.964 602.031Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-916.448 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler837.214 -20.003.051İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-10.140.208 -23.409.872İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)10.977.422 3.406.821Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-37.830.062 -19.527.485İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler927.003 -839.116Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)927.003 -838.497Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)0 -619Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-346.788.603 23.499.014Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler129.544 143.037YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-45.747 -2.625.275Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri235.120.003 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.824 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-235.155.926 -2.625.275FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI345.986.730 -20.874.846Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri348.941.009 0Kredilerden Nakit Girişleri348.941.009 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -23.113.632Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -23.113.632Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-2.954.279 2.238.786YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-718.076 141.930NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-718.076 141.930DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.433.339 4.349.189DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.715.263 4.491.119Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3.715.263 4.433.339Ticari Alacaklar9.560.987 17.960.178İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 , 6 74.529 74.530İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 9.486.458 17.885.648Diğer Alacaklar174.399.610 214.750.448İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 , 7 164.896.355 185.070.473İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 9.503.255 29.679.975Peşin Ödenmiş Giderler2.438.009 43.405.599Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 913.642Diğer Dönen Varlıklar321.928 335.289ARA TOPLAM190.435.797 281.798.495TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR190.435.797 281.798.495DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar51.741.060 60.578.899Diğer Alacaklar768.478 768.478İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 768.478 768.478Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller8 1.329.645.732 1.128.130.729Maddi Duran Varlıklar8 439.396 221.461.163Maddi Olmayan Duran Varlıklar120.002.265 120.012.089Peşin Ödenmiş Giderler6.160.802 4.973.259TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.508.757.733 1.535.924.617TOPLAM VARLIKLAR1.699.193.530 1.817.723.112KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 2.090.402.662 1.693.675.162Ticari Borçlar305.295.044 187.330.080İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 , 6 191.343 191.344İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 305.103.701 187.138.736Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar2.986.937 3.903.385Diğer Borçlar89.028.487 85.465.290İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 , 7 26.049.665 36.189.873İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 62.978.822 49.275.417Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)69.569.506 107.399.568Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.379.847 0Kısa Vadeli Karşılıklar17.271.876 7.526.223Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar129.544 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17.142.332 7.526.223Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler79.703 79.703ARA TOPLAM2.577.014.062 2.085.379.411TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.577.014.062 2.085.379.411UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 47.812.398 95.598.889Diğer Borçlar5.099.085 7.825.068İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 5.099.085 7.825.068Uzun Vadeli Karşılıklar830.417 739.063Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar830.417 739.063TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER53.741.900 104.163.020TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.630.755.962 2.189.542.431ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-772.978.973 -271.212.648Ödenmiş Sermaye11 588.505.080 588.505.080Sermaye Düzeltme Farkları11 77.882.450 77.882.450Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)11 -37.076.027 -37.076.027Paylara İlişkin Primler (İskontolar)11 10.922.400 10.922.400Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-514.273.301 -514.273.301Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)557.020.762 557.251.538Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)557.020.762 557.251.538Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.805.186 -4.574.410Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11 561.825.948 561.825.948Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11 4.172.119 4.172.119Diğer Yedekler15.000.000 15.000.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-976.330.234 -910.729.592Net Dönem Karı veya Zararı-498.802.222 -62.867.315Kontrol Gücü Olmayan Paylar-158.583.459 -100.606.671TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-931.562.432 -371.819.319TOPLAM KAYNAKLAR1.699.193.530 1.817.723.112Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 43.872.068 22.748.510 28.707.262 15.017.068Satışların Maliyeti12 -10.939.740 -4.631.442 -1.852.124 -928.523TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)32.932.328 18.117.068 26.855.138 14.088.545BRÜT KAR (ZARAR)32.932.328 18.117.068 26.855.138 14.088.545Genel Yönetim Giderleri-9.507.170 -8.866.214 -1.288.411 -596.619Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22.584.187 14.263.766 12.009.287 4.691.782Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-112.010.817 -79.804.624 -24.457.159 -10.972.541ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-66.001.472 -56.290.004 13.118.855 7.211.167Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 0 18.633.634 905.135FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-66.001.472 -56.290.004 31.752.489 8.116.302Finansman Giderleri13 -490.777.538 -166.218.275 -157.479.338 -74.164.767SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-556.779.010 -222.508.279 -125.726.849 -66.048.465SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-556.779.010 -222.508.279 -125.726.849 -66.048.465DÖNEM KARI (ZARARI)-556.779.010 -222.508.279 -125.726.849 -66.048.465Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-57.976.788 -3.386.606 -5.240.001 -3.265.667Ana Ortaklık Payları-498.802.222 -219.121.673 -120.486.848 -62.782.798Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,84800000 -0,37300000 -0,20500000 -0,10700000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-230.776 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-230.776 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-230.776 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-557.009.786 -222.508.279 -125.726.849 -66.048.465Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-57.976.788 -3.386.606 -5.240.001 -3.265.667Ana Ortaklık Payları-499.032.998 -219.121.673 -120.486.848 -62.782.798http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059790BIST