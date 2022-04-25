***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul çağrısı hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 18.04.2022Genel Kurul Tarihi 17.05.2022Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.05.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe FATİHAdres Double Tree by Hilton Ordu Cad. No:31 Beyazıt/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - 2021 yılı Faaliyet Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,3 - 2021 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi.4 - 2021 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,5 - Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi,6 - 2021 yılı faaliyet sonucu hakkında karar alınması ve 2021 yılı kar/zarar kullanım şeklinin belirlenmesi,7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,8 - 8. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,9 - Şirketin 2021 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2022 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin önerisinin onaylanması,11 - Şirketin 2022 yılında yapabileceği bağış sınırının belirlenmesi,12 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,13 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,14 - Dilekler ve KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2021 G.K Çağrısı İTO.pdf - İlan MetniEK: 2 2021 KYHAŞ GK TOPLANTISI-BİLGİ NOTU.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 2021 GK GÜNDEM.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 17/05/2022 günü, saat 10.00'da, Ordu Cad. No:31 Double Tree by Hilton Beyazıt/İstanbul adresinde, gündem maddelerini görüşmek üzere yapılmasına, toplantı yeri, günü ve saati ile gündemin Şirketimiz pay sahiplerine bildirilmesine, Şirket Esas Sözleşmesinde ve SPK mevzuatında belirtildiği şekilde ilan edilmesine, Genel Kurul Toplantısına Bakanlık temsilcisi tayin edilmesi için İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine ve diğer bütün kanuni formalitelerin tamamlanmasına karar verilmiştir.2021 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi, Genel Kurula Çağrı İlanı Metni ve Vekaletname Örneği ekte yer almaktadır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023646BIST