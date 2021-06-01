***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
01.06.2021 12:32
***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-31.03.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı
Mali Tablonun Verilme Nedeni
01.01.2021-31.03.2021 Dönemi Gelir Tablosu
Mali Tablonun Verilme Tarihi
31/05/2021
Açıklamalar
01.01.2021-31.03.2021 dönemi geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablosu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939284
BIST
13:131.425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 4,92
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.431
En Düşük
1.423
13:138,5243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0324
|Açılış
|: 8,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4800
|
8,5425
En Düşük
8,4778
13:1310,4289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0417
|Açılış
|: 10,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4541
En Düşük
10,3676
13:13522,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 2,23
|Açılış
|: 522,81
|
|Önceki Kapanış
|: 520,58
|
524,95
En Düşük
520,35
BIST En Aktif Hisseler13:13
|KONTR
|72,60
|11.236.722
|% 10,00
|
|MZHLD
|35,08
|771.023
|% 9,97
|
|VAKKO
|11,82
|15.748.448
|% 9,95
|
|DERIM
|10,94
|9.301.712
|% 9,95
|
|TUCLK
|13,07
|50.311.626
|% 9,92
|
|ISKUR
|356.400,00
|356.400
|% -10,00
|
|UTPYA
|27,00
|1.349.937
|% -10,00
|
|ODAS
|2,11
|187.839.145
|% -8,66
|
|BRMEN
|2,26
|166.068
|% -7,38
|
|MARTI
|2,22
|9.063.926
|% -4,31
|
|GARAN
|8,09
|815.721.284
|% 1,25
|
|THYAO
|13,19
|370.943.571
|% -0,98
|
|YKBNK
|2,20
|358.233.039
|% 2,33
|
|KUTPO
|34,84
|243.120.062
|% -3,54
|
|KRDMD
|7,84
|237.733.938
|% -0,25
|
|YKBNK
|2,20
|358.233.039
|% 2,33
|
|GARAN
|8,09
|815.721.284
|% 1,25
|
|ODAS
|2,11
|187.839.145
|% -8,66
|
|TSKB
|1,35
|100.424.753
|% 1,50
|
|EKGYO
|1,94
|132.579.361
|% -0,51
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5226
|8,5243
|% 0,38
|
|Euro
|10,4224
|10,4289
|% 0,40
|
|Sterlin
|12,0512
|12,1116
|% 0,14
|
|Frank
|9,4424
|9,4993
|% 0,35
|
|Riyal
|2,2664
|2,2778
|% 0,39
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|1,09
|
|Altın Gr.
|523
|523
|2,33
|
|Cumhuriyet
|3.452
|3.504
|11,00
|
|Tam
|3.439
|3.526
|13,82
|
|Yarım
|1.662
|1.706
|6,69
|
|Çeyrek
|834
|853
|3,35
|
|Gümüş.Ons
|28,18
|28,21
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,73
|7,74
|0,07
|
|B. Petrol
|70,74
|70,74
|1,43
|