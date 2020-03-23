***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi









***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak TesisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİşlemin NiteliğiMaddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)İşleme Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiKervansaray Bursa Oteli (Fomara City Otel)İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüBursa Osmangazi 3.000 m² alan üzerine kurulu tesis 84 oda, 28 süit odaya sahiptir (250 yatak kapasiteli)İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi23.03.2020İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Evetİşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)2,37Kira Bedeli ve KoşullarıAylık kira bedelleri İlk yıl aylık net 95.000TL+KDV, 2. Yıl aylık net 110.000TL+KDV, 3. Yıl aylık net 121.000 TL+KDV, 4.yıl aylık net 133.100TL+KDV,5. Yıl aylık net 146.410TL+KDV. 5+5+5 yıl olarak imzalanan sözleşmede her 5 yılın sonunda taraflar tekrar bir araya gelecek ve yazılı mutabakat halinde süre 5 yıl uzatılacaktır. Kiracı ilk 5 yıllık dönem başında oteli masrafı kendine ait olmak üzere yenileyecektir.Ayni Hak Bedeli ve Koşullarıİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)2,2Karşı TarafKSF YILDIRIM TURİZM OTELCİLİK TİC. LTD.ŞTİ.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi23/03/2020Kira Süresi5 yıl (sonrasında 5+5 yıl daha uzatma opsiyonludur)Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarYönetim Kurulu'nun 23.03.2020 tarihli kararı ile Şirketimizin mülkiyetinde olan Kervansaray Fomara City Otel'in kiralanması hususunda KSF YILDIRIM Turizm Otelcilik Tic. Ltd. Şirketi ile 23.03.2020 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.Sözleşmenin koşulları Aylık kira bedelleri İlk yıl aylık net 95.000TL+KDV, 2. Yıl aylık net 110.000TL+KDV, 3. Yıl aylık net 121.000 TL+KDV, 4.yıl aylık net 133.100TL+KDV,5. Yıl aylık net 146.410TL+KDV. 5+5+5 yıl olarak imzalanan sözleşmede her 5 yılın sonunda taraflar tekrar bir araya gelecek ve yazılı mutabakat halinde süre 5 yıl uzatılacaktır.Kiracı ilk 5 yıllık dönem başında oteli masrafı kendine ait olmak üzere yenileyecektir.Söz konusu kiraya verme işleminin Sermaye Piyasası Kurulu'nun ‘Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar Ve Ayrılma Hakkı Tebliği''nin 5. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca ayrılma hakkı doğuran bir işlem değildir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831591BIST