GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi

23.03.2020 22:18
GÜNCEL HABERLER



***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İşlemin Niteliği
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Kervansaray Bursa Oteli (Fomara City Otel)
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Bursa Osmangazi 3.000 m² alan üzerine kurulu tesis 84 oda, 28 süit odaya sahiptir (250 yatak kapasiteli)
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
23.03.2020
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
İşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
2,37
Kira Bedeli ve Koşulları
Aylık kira bedelleri İlk yıl aylık net 95.000TL+KDV, 2. Yıl aylık net 110.000TL+KDV, 3. Yıl aylık net 121.000 TL+KDV, 4.yıl aylık net 133.100TL+KDV,5. Yıl aylık net 146.410TL+KDV. 5+5+5 yıl olarak imzalanan sözleşmede her 5 yılın sonunda taraflar tekrar bir araya gelecek ve yazılı mutabakat halinde süre 5 yıl uzatılacaktır. Kiracı ilk 5 yıllık dönem başında oteli masrafı kendine ait olmak üzere yenileyecektir.
Ayni Hak Bedeli ve Koşulları
-
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
2,2
Karşı Taraf
KSF YILDIRIM TURİZM OTELCİLİK TİC. LTD.ŞTİ.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
23/03/2020
Kira Süresi
5 yıl (sonrasında 5+5 yıl daha uzatma opsiyonludur)
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Yönetim Kurulu'nun 23.03.2020 tarihli kararı ile Şirketimizin mülkiyetinde olan Kervansaray Fomara City Otel'in kiralanması hususunda KSF YILDIRIM Turizm Otelcilik Tic. Ltd. Şirketi ile 23.03.2020 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.
Sözleşmenin koşulları Aylık kira bedelleri İlk yıl aylık net 95.000TL+KDV, 2. Yıl aylık net 110.000TL+KDV, 3. Yıl aylık net 121.000 TL+KDV, 4.yıl aylık net 133.100TL+KDV,5. Yıl aylık net 146.410TL+KDV. 5+5+5 yıl olarak imzalanan sözleşmede her 5 yılın sonunda taraflar tekrar bir araya gelecek ve yazılı mutabakat halinde süre 5 yıl uzatılacaktır.Kiracı ilk 5 yıllık dönem başında oteli masrafı kendine ait olmak üzere yenileyecektir.
Söz konusu kiraya verme işleminin Sermaye Piyasası Kurulu'nun ‘Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar Ve Ayrılma Hakkı Tebliği''nin 5. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca ayrılma hakkı doğuran bir işlem değildir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831591


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0584.246
Değişim :  -1,81% |  -1.549,62
Açılış :  83.044  
Önceki Kapanış :  85.796  
En Yüksek
86.587 En Düşük
82.528
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GUBRF 14,52 155.921.911 % 10,00  
DEVA 9,35 59.422.852 % 10,00  
HUBVC 13,64 118.715.467 % 10,00  
SELEC 6,93 17.611.456 % 10,00  
UZERB 1,76 47.441 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,5399 7,5777 % -0,87  
Frank 6,6405 6,6805 % 0,33  
Riyal 1,7422 1,7509 % 0,21  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.553 1.553 -0,52  
Altın Gr. 328 328 11,99  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 13,24 13,27 -0,02  
Gümüş Gr. 2,79 2,80 0,14  
B. Petrol 27,51 27,51 0,53  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru