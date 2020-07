***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi









***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak TesisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.07.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİşlemin NiteliğiMaddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)İşleme Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiKervansaray Marmaris Otelİşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüMuğla Marmaris 8.075 m² alan üzerine kurulu tesis 188 otel odası, 30 apart odaya sahiptir (436 yatak kapasiteli)İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi02.07.2020İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Evetİşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)5,975Kira Bedeli ve KoşullarıKira bedeli aylık 34.000 ¬ (EURO) KDV dahil, olmak üzere toplam yıllık 408.000 ¬ (EURO) KDV dahil olarak belirlenmiştir. Sözleşme 10+5 yıl olarak imzalanmış olup, Sözleşmeye göre 10 yıl sonunda taraflar tekrar bir araya gelecek ve yazılı mutabakat halinde kira süresi 5 yıl uzatılacaktır. Kiracı'nın ilk yıl içerisinde yapacağı renevasyon ve bakım giderlerinin ilk yılın kira geliri tutarındaki kısmı ilk yıl kira gelirinden mahsup edilecektir. Kiracı tarafından sonraki dönemlerde yapılacak yenileme, bakım onarım vb. giderlerin tamamı kiracı tarafından karşılanacaktır.Ayni Hak Bedeli ve Koşullarıİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)15,37Karşı TarafBay Arma Turizm İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi02/07/2020Kira Süresi10 yıl (sonrasında +5 yıl daha uzatma opsiyonludur)Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası27.02.2020 – Özel 2020-201Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıNet Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan TutarAylık Kira Değeri : 243.750,- TL Yıllık Kira Değeri 2.925.000 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiMevcut piyasa koşulları göz önüne alınarak Kiracı ile yapılan pazarlıklar sonucunda değerleme raporu kira bedeline göre %9,25 oranında iskontolu tutar ile EURO bazlı kira bedeli üzerinden kiralama yapılmıştır.AçıklamalarYönetim Kurulu'nun 02.07.2020 tarihli kararı ile Şirketimizin mülkiyetinde olan Merkez Mah. 19. Sok N55 48706 Armutalan / Marmaris/ Muğla adresindeki Kervan Saray Marmaris Otel'in kiralanması hususunda Bay Arma Turizm İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. ile 02.07.2020 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 02.07.2020 Tarihli imzalanan kira sözleşmesinin koşulları aşağıdaki şekildedir - Kira bedeli aylık 34.000 ¬ (EURO) KDV dahil, olmak üzere toplam yıllık 408.000 ¬ (EURO) KDV dahil olarak belirlenmiştir. - Sözleşme 10+5 yıl olarak imzalanmış olup, Sözleşmeye göre 10 yıl sonunda taraflar tekrar bir araya gelecek ve yazılı mutabakat halinde kira süresi 5 yıl uzatılacaktır. -Kiracı'nın ilk yıl içerisinde yapacağı renevasyon ve bakım giderlerinin ilk yılın kira geliri tutarındaki kısmı ilk yıl kira gelirinden mahsup edilecektir. - Sonraki dönemlerde kiralanan gayrimenkule ilişkin yapılacak yenileme, bakım onarım vb harcamaların tamamı kiracı tarafından karşılanacaktır. - Kira sözleşmesi uyarınca ilk yıl sonrasındaki 5 Yıl kira ödemelerine ilişkin olarak kiracıdan vadeleri 15.01.2021 tarihinde başlayan 34 adet toplam 2.040.000 Euro tutarında sıralı çekler alınmıştır. Söz konusu kiraya verme işleminin Sermaye Piyasası Kurulu'nun ‘Önemli Nitelikteki İşlemler Ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3)' 4. Maddesi hükümleri uyarınca önemli nitelikteki işlem kapsamında olmadığına karar verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854460BIST