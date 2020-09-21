***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi09.09.2020Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi18.09.2020Davanın Konusu29.02.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı iptali istemi.Karşı Taraf(lar)Selahattin KüçükDavanın TutarıDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)İlgili Mahkeme ve Dosya Noİstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/478 E.Davanın Duruşma Tarihi10.12.2020Alınan KararTensip oluşturulmuş ve ön inceleme günü belirlenmiştir.Bir Sonraki Duruşma TarihiVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalarSelahattin Küçük Tarafından 29.02.2020 tarihinde yapılan 2017 ve 2018 yılı genel kurul toplantısında alınan kararların iptali ile yokluk ve butlan sebeplerinin tespiti talepli olarak İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2020/478-E sayılı dosyasından Şirketimiz aleyhine dava açılmış olup, Mahkemece 10.12.2020 tarihli ön inceleme günü olarak belirlenmiştir. Davaya ilişkin olarak hukuki süreç Şirketimiz'in takibinde olup Şirketimiz tarafından gerekli beyan,delillerimiz sunulacaktır. Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876042BIST