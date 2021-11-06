***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
06.11.2021 16:04
***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )
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Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
23.08.2021
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
23.08.2021
Davanın Konusu
2021 döneminin denetlenmesi için şirkete özel denetçi atanması
Karşı Taraf(lar)
Zeynep Tümer
Davanın Tutarı
-
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İlgili Mahkeme ve Dosya No
2021/475 E Karar No : 2021/757
Davanın Duruşma Tarihi
19.10.2021
Alınan Karar
Kervansaray Yatırım Holding A.Ş.'nin 2021 yılı mali tablo ve raporlarının denetlenmesi ve 6102 S.K. ile 6362 S.K. kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek amacıyla Aday Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş'nin şirkete Bağımsız Denetçi Atanmasına karar verilmiştir.
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Açıklamalar
Şirketimize Zeynep Tümer tarafından açılan bağımsız denetçi atanması talepli davada İstanbul 20.Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 19.10.2021 tarihli 2021/475 E. 2021/757 K. sayılı kararı neticesinde Aday Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş'nin bağımsız denetçi olarak atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975466
BIST
18:051.584
En Yüksek
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|: 0,50%
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566,78
En Düşük
557,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOKTA
|34,10
|5.178.274
|% 10,00
|
|SONME
|31,32
|9.542.458
|% 9,97
|
|EUYO
|3,77
|4.443.316
|% 9,91
|
|DOBUR
|69,95
|21.072.237
|% 9,73
|
|EGEEN
|1.431,20
|205.395.539
|% 8,92
|
|BASGZ
|25,24
|4.639.566
|% -9,99
|
|KARYE
|16,04
|58.217.433
|% -9,99
|
|RODRG
|14,18
|3.291.124
|% -5,84
|
|KZBGY
|34,50
|68.661.405
|% -5,84
|
|GSRAY
|4,13
|301.027.092
|% -5,71
|
|THYAO
|17,65
|3.815.166.063
|% 4,01
|
|GARAN
|10,61
|3.161.367.716
|% 1,53
|
|TUPRS
|145,30
|995.667.212
|% 1,82
|
|YKBNK
|3,01
|930.463.291
|% 1,01
|
|AKBNK
|6,33
|770.417.377
|% 0,16
|
|TSKB
|1,57
|523.488.855
|% 2,61
|
|YKBNK
|3,01
|930.463.291
|% 1,01
|
|GARAN
|10,61
|3.161.367.716
|% 1,53
|
|EKGYO
|2,06
|605.258.374
|% 0,49
|
|THYAO
|17,65
|3.815.166.063
|% 4,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6880
|9,6900
|% 0,07
|
|Euro
|11,1870
|11,2643
|% 0,34
|
|Sterlin
|13,0365
|13,1019
|% -0,13
|
|Frank
|10,5816
|10,6453
|% -0,03
|
|Riyal
|2,5756
|2,5885
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|25,96
|
|Altın Gr.
|566
|566
|7,75
|
|Cumhuriyet
|3.706
|3.762
|-8,00
|
|Tam
|3.690
|3.783
|-7,20
|
|Yarım
|1.784
|1.830
|-3,48
|
|Çeyrek
|895
|915
|-1,74
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,18
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|7,52
|7,53
|0,10
|
|B. Petrol
|82,65
|82,65
|2,11
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