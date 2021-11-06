***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi23.08.2021Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi23.08.2021Davanın Konusu2021 döneminin denetlenmesi için şirkete özel denetçi atanmasıKarşı Taraf(lar)Zeynep TümerDavanın TutarıDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)İlgili Mahkeme ve Dosya No2021/475 E Karar No : 2021/757Davanın Duruşma Tarihi19.10.2021Alınan KararKervansaray Yatırım Holding A.Ş.'nin 2021 yılı mali tablo ve raporlarının denetlenmesi ve 6102 S.K. ile 6362 S.K. kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek amacıyla Aday Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş'nin şirkete Bağımsız Denetçi Atanmasına karar verilmiştir.Bir Sonraki Duruşma TarihiVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluAçıklamalarŞirketimize Zeynep Tümer tarafından açılan bağımsız denetçi atanması talepli davada İstanbul 20.Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 19.10.2021 tarihli 2021/475 E. 2021/757 K. sayılı kararı neticesinde Aday Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş'nin bağımsız denetçi olarak atanmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975466BIST