***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma TarihiDavanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ TarihiDavanın KonusuGenel Kurul İptal Davası HakkındaKarşı Taraf(lar)Selim Sayılgan Sayılgan Holding A.ŞDavanın Tutarı0 TLDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)İlgili Mahkeme ve Dosya Noİstanbul 15'inci Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2022/83 E. sayılı dosya.Davanın Duruşma Tarihi26/05/2022Alınan KararBir Sonraki Duruşma TarihiVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiYoktur.AçıklamalarSelim Sayılgan ile Sayılgan Holding A.Ş tarafından 12.11.2021 tarihinde yapılan 2019 ve 2020 yılı olağan genel kurul toplantısında alınan kararların iptali ile yokluk ve butlan talepli olarak İstanbul 15'inci Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2022/83 E. sayılı dosyasından Şirketimiz aleyhinde dava açılmış olup, Mahkemece 26/05/2022 tarihi duruşma günü olarak belirlenmiştir. Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine sunulur. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012113BIST