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***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

22.03.2022 19:21
***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler


***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )

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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Dava Açılma Tarihi
-
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
-
Davanın Konusu
Genel Kurul İptal Davası Hakkında
Karşı Taraf(lar)
Selim Sayılgan Sayılgan Holding A.Ş
Davanın Tutarı
0 TL
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İstanbul 15'inci Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2022/83 E. sayılı dosya.
Davanın Duruşma Tarihi
26/05/2022
Alınan Karar
-
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
0
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Yoktur.
Açıklamalar

Selim Sayılgan ile Sayılgan Holding A.Ş tarafından 12.11.2021 tarihinde yapılan 2019 ve 2020 yılı olağan genel kurul toplantısında alınan kararların iptali ile yokluk ve butlan talepli olarak İstanbul 15'inci Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2022/83 E. sayılı dosyasından Şirketimiz aleyhinde dava açılmış olup, Mahkemece 26/05/2022 tarihi duruşma günü olarak belirlenmiştir.  Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine sunulur. Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012113


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