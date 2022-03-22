***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
22.03.2022 19:21
***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )
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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
-
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
-
Davanın Konusu
Genel Kurul İptal Davası Hakkında
Karşı Taraf(lar)
Selim Sayılgan Sayılgan Holding A.Ş
Davanın Tutarı
0 TL
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İstanbul 15'inci Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2022/83 E. sayılı dosya.
Davanın Duruşma Tarihi
26/05/2022
Alınan Karar
-
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
0
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Yoktur.
Açıklamalar
Selim Sayılgan ile Sayılgan Holding A.Ş tarafından 12.11.2021 tarihinde yapılan 2019 ve 2020 yılı olağan genel kurul toplantısında alınan kararların iptali ile yokluk ve butlan talepli olarak İstanbul 15'inci Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2022/83 E. sayılı dosyasından Şirketimiz aleyhinde dava açılmış olup, Mahkemece 26/05/2022 tarihi duruşma günü olarak belirlenmiştir. Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine sunulur. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012113
BIST
18:052.189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 13,78
|Açılış
|: 2.151
|
|Önceki Kapanış
|: 2.175
|
2.189
En Düşük
2.146
18:0514,8287
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0021
|Açılış
|: 14,8280
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8599
En Düşük
14,7886
18:0516,3429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0042
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3984
En Düşük
16,2486
18:05916,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -6,31
|Açılış
|: 916,65
|
|Önceki Kapanış
|: 922,95
|
924,49
En Düşük
911,63
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ENSRI
|15,40
|1.842.302
|% 10,00
|
|KONKA
|12,21
|110.845.346
|% 10,00
|
|GZNMI
|34,86
|48.463.524
|% 9,97
|
|MAALT
|287,90
|22.121.537
|% 9,97
|
|HEKTS
|17,33
|821.199.923
|% 9,96
|
|AYEN
|11,89
|105.207.206
|% -9,99
|
|PKENT
|286,80
|181.283.901
|% -9,98
|
|METRO
|1,12
|189.198.486
|% -9,68
|
|SANEL
|6,99
|10.019.589
|% -7,91
|
|MIPAZ
|6,19
|20.874.637
|% -6,64
|
|THYAO
|28,52
|3.816.851.646
|% 2,15
|
|EREGL
|33,80
|3.741.109.980
|% 6,19
|
|KRDMD
|15,26
|3.149.062.554
|% 1,33
|
|GARAN
|11,93
|1.992.089.092
|% 0,85
|
|SISE
|14,35
|1.196.276.210
|% 1,77
|
|KRDMD
|15,26
|3.149.062.554
|% 1,33
|
|ODAS
|1,65
|297.891.473
|% 1,85
|
|YKBNK
|4,10
|727.415.084
|% 2,50
|
|DOHOL
|3,64
|623.535.898
|% 1,39
|
|GARAN
|11,93
|1.992.089.092
|% 0,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8186
|14,8261
|% 0,00
|
|Euro
|16,3220
|16,3413
|% 0,02
|
|Sterlin
|19,6172
|19,7156
|% 0,77
|
|Frank
|15,8621
|15,9577
|% 0,29
|
|Riyal
|3,9472
|3,9670
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|-13,64
|
|Altın Gr.
|917
|917
|-6,11
|
|Cumhuriyet
|6.061
|6.163
|-44,00
|
|Tam
|6.032
|6.182
|-54,06
|
|Yarım
|2.916
|2.991
|-26,15
|
|Çeyrek
|1.462
|1.495
|-13,07
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,83
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,85
|-0,17
|
|B. Petrol
|115
|115
|-0,64
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59TTRAK
Yüzde 8.20 oranında artışla 253.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 075, 985 adet işlem
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17:58BEYAZ
Yüzde 5.85 oranında artışla 8.14 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 438, 952 adet işlem
-
17:56ENJSA
Yüzde 4.41 oranında artışla 15.14 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 964, 155 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 2, 182 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 32 üstünde . İşlem hacmi 30, 039.00 milyon TL de
-
17:53OLMK
Yüzde 5.71 oranında artışla 8.14 lira fiyatla işlem gören hissede 917, 311 adet işlem