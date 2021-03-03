***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.12.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin geçmiş dönemlerden kaynaklanan Vergi ve SGK Borçlarının 7256 sayılı kanun kapsamında yapılandırılmasına ilişkin müracaat yapıldığını duyurmuştuk.01.03.2021 tarih saat 23.59'a kadar 7256 sayılı yasa gereği Vergi Borçlarının 1. Taksitinin yeterli finansman sağlanamaması nedeni ile ödemesi yapılamamıştır.Kamuoyunun ve Pay sahiplerinin bilgisine saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914727BIST