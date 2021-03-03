***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.03.2021 10:01
***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin geçmiş dönemlerden kaynaklanan Vergi ve SGK Borçlarının 7256 sayılı kanun kapsamında yapılandırılmasına ilişkin müracaat yapıldığını duyurmuştuk.
01.03.2021 tarih saat 23.59'a kadar 7256 sayılı yasa gereği Vergi Borçlarının 1. Taksitinin yeterli finansman sağlanamaması nedeni ile ödemesi yapılamamıştır.
Kamuoyunun ve Pay sahiplerinin bilgisine saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914727
BIST
10:361.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 14,58
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.547
En Düşük
1.539
10:367,3081
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,0520
|Açılış
|: 7,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2400
|
7,3610
En Düşük
7,2946
10:368,8467
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0561
|Açılış
|: 8,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,9039
En Düşük
8,8294
10:36407,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -2,89
|Açılış
|: 407,27
|
|Önceki Kapanış
|: 410,17
|
411,13
En Düşük
406,81
BIST En Aktif Hisseler10:36
|ISBIR
|6.655,00
|2.083.015
|% 10,00
|
|GOZDE
|7,93
|128.932.916
|% 9,99
|
|IDEAS
|46,74
|1.339.288
|% 9,98
|
|KENT
|394,70
|4.821.655
|% 9,97
|
|KONTR
|98,85
|13.941.705
|% 9,96
|
|CASA
|183,20
|554.730
|% -9,98
|
|BRMEN
|2,38
|617.824
|% -9,85
|
|MERIT
|300,00
|990.000
|% -7,55
|
|KSTUR
|327,20
|327.527
|% -7,10
|
|LINK
|55,10
|15.466.943
|% -6,61
|
|THYAO
|14,72
|426.172.231
|% -0,61
|
|PETKM
|5,64
|364.252.551
|% 1,81
|
|KRDMD
|7,06
|358.370.298
|% 3,37
|
|KOZAL
|132,60
|238.762.465
|% 1,53
|
|EKGYO
|2,45
|190.535.179
|% 1,24
|
|EKGYO
|2,45
|190.535.179
|% 1,24
|
|PETKM
|5,64
|364.252.551
|% 1,81
|
|KRDMD
|7,06
|358.370.298
|% 3,37
|
|YKBNK
|2,78
|123.829.712
|% 1,09
|
|SKBNK
|1,39
|42.892.695
|% 0,72
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3059
|7,3081
|% -0,71
|
|Euro
|8,8422
|8,8467
|% -0,63
|
|Sterlin
|10,1756
|10,2267
|% -0,69
|
|Frank
|7,9448
|7,9926
|% -0,88
|
|Riyal
|1,9399
|1,9496
|% -0,82
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.735
|1,51
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-1,88
|
|Cumhuriyet
|2.716
|2.757
|19,00
|
|Tam
|2.702
|2.771
|16,22
|
|Yarım
|1.306
|1.340
|7,84
|
|Çeyrek
|655
|670
|3,93
|
|Gümüş.Ons
|26,71
|26,76
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,28
|-0,03
|
|B. Petrol
|63,03
|63,03
|0,33
|