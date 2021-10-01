***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Kamu Kurum ve kuruluşlarına olan vadesi geçmiş Vergi Borçlarının, Sosyal Güvenlik Kurumu Borçlarının, Emlak Müdürlükleri Ecri Misil Borçlarının ve Bedediye Borçlarının 9 Haziran 2021 Tarih 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında yeniden yapılandırılarak taksitlendirilmesine yönelik gerekli başvurular 30 Eylül 2021 Tarihi itibariyle Şirketimiz tarafından tamamlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966161BIST