***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.02.2022 18:15
***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.01.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Galeri Kristal Tur. İnş. Pazarlama ve Tic A.Ş.'nin Şirketimizden olan alacakları dolayısıyla ipotekli bulunan Lara Otelimizin, İstanbul 10. İcra Müdürlüğü'nün ipotek takip dosyası kapsamında talimat icra dairesi olan Antalya Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından 2021/23 Talimat sayılı dosyası ile Şirketimiz mülkiyetindeki yer alan Antalya İli Murat Paşa İlçesi Güzel oba Mahallesi 27973 ada 39 Nolu parsel üzerinde yer alan 10 Katlı Otel Binası ve Arsa ile Antalya İli Murat Paşa İlçesi Güzeloba Mahallesi 27973 ada 40 parsel üzerindeki Şirketimizin sahip olduğu üst hakkı ve bu üst hakkı çerçevesinde kurulan tesisin, bir bütün olarak Kervansaray Lara Otel'in, icra yolu ile açık arttırma yolu ile satışı gerçekleştirilmiştir. Bu satış sonucunda Antalya Gayrimenkul Satış İcra Dairesi 2021/239 Tlmt. sayılı dosyasında Antalya ili Muratpaşa İlçesi, Güzeloba Mah. 27973 Ada, 39 ve 40 Parsel sayılı taşınmazlar yönünden ihale yapılmış olup 03.02.2022 tarihinde 39 numaralı parsel Galeri Kristal Tur. İnş. Pazarlama ve Tic A.Ş.'ye 418.000.000,00 TL, 40 numaralı parsel Galeri Kristal Tur. İnş. Pazarlama ve Tic A.Ş.'ye 103.000.000,00 TL bedelle ihale edilmiştir.
Söz konusu ihalenin feshine ilişkin olarak 3. kişiler tarafından 5 ayrı dava açılmış olup bu davalardan bir tanesi aktif husumet yokluğundan reddedilmiştir. Diğer 4 davada ise yargılamalar devam etmekte olup satış henüz kesinleşmemiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003512
BIST
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2.033
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|| 0,1717
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
13,6330
18:0515,6926
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|| 0,2138
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15,7916
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18:05843,31
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|| 6,06
|Açılış
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|Önceki Kapanış
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850,79
En Düşük
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|HATEK
|18,26
|7.770.954
|% 10,00
|
|HUNER
|2,20
|3.642.918
|% 10,00
|
|TETMT
|348,70
|12.705.614
|% 10,00
|
|POLTK
|603,40
|100.269.209
|% 9,99
|
|KRTEK
|9,84
|23.458.102
|% 9,94
|
|ISBTR
|63.000,00
|1.398.000
|% -10,00
|
|PKENT
|467,30
|848.617
|% -10,00
|
|SERVE
|19,80
|607.185
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,78
|60.169.047
|% -9,99
|
|MERIT
|31,40
|106.795.999
|% -9,98
|
|THYAO
|28,88
|4.034.544.508
|% -1,90
|
|KRDMD
|11,56
|1.788.809.171
|% -1,45
|
|KARSN
|4,14
|1.518.869.633
|% 3,76
|
|EREGL
|28,40
|1.322.959.277
|% -1,59
|
|YKBNK
|3,99
|1.293.475.807
|% -1,48
|
|KARSN
|4,14
|1.518.869.633
|% 3,76
|
|YKBNK
|3,99
|1.293.475.807
|% -1,48
|
|EKGYO
|2,23
|402.412.866
|% -3,04
|
|KRDMD
|11,56
|1.788.809.171
|% -1,45
|
|THYAO
|28,88
|4.034.544.508
|% -1,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8291
|13,8343
|% 1,26
|
|Euro
|15,6785
|15,6926
|% 1,38
|
|Sterlin
|18,7279
|18,8218
|% 1,07
|
|Frank
|14,9378
|15,0278
|% 0,60
|
|Riyal
|3,6715
|3,6899
|% 1,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.898
|-7,81
|
|Altın Gr.
|841
|841
|4,12
|
|Cumhuriyet
|5.649
|5.735
|119,00
|
|Tam
|5.626
|5.768
|127,04
|
|Yarım
|2.719
|2.790
|61,45
|
|Çeyrek
|1.364
|1.395
|30,73
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,19
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,74
|0,20
|
|B. Petrol
|93,38
|93,38
|0,39
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